Evento será realizado no auditório do UGB, no Aterrado - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Evento será realizado no auditório do UGB, no AterradoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 10:12

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e em parceria com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), realiza na próxima quarta-feira (26), no auditório do campus Aterrado do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), o evento “Encontro Delas – Vozes Femininas”, em homenagem ao Mês da Mulher, celebrado em março. As interessadas em participar devem se inscrever no link: https://forms.gle/1wUoEgRyF6Y9Dqm49.

As atividades serão divididas em dois horários. Às 14h, o evento será exclusivo para as servidoras da prefeitura, com uma roda de conversa que vai abordar informações sobre os direitos das mulheres e suas potencialidades na sociedade. Além de um café para as servidoras que comparecerem, haverá distribuição de brindes.

Mais tarde, às 19h, o “Encontro Delas” contará com as presenças da vereadora Carla Duarte, ex-secretária municipal de Assistência Social; da gerente-geral do setor de Gente e Gestão da CSN, Ana Paula Gonçalves; da coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira; e da delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, Juliana Montes. De acordo com a Smas, será um bate-papo entre mulheres, compartilhando suas experiências no mercado de trabalho e o impacto de sua presença em toda a sociedade.

Quem participar do evento noturno receberá um certificado de participação, e as mulheres poderão levar currículos para futuras oportunidades de emprego na CSN.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, esta será mais uma oportunidade para as mulheres reforçarem a consciência sobre sua força e suas potencialidades, especialmente no universo do trabalho.

“Não podemos ficar restritas ao 8 de março (Dia Internacional da Mulher). Nossas conquistas precisam ser diárias; é um trabalho constante de incentivo e conscientização. Ao convidarmos esse grupo de mulheres bem-sucedidas, enviamos a todas a mensagem de que podemos e merecemos muito mais”, pontuou a secretária.