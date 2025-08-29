Longa venceu o Urso de Prata em Berlim - Foto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:46

Volta Redonda - O Cine GACEMSS, em Volta Redonda, estreia nesta quinta-feira (28) o filme “O Último Azul”, produção brasileira dirigida por Gabriel Mascaro que já conquistou reconhecimento internacional. As exibições acontecem em duas sessões diárias, às 18h45 e 20h20, até o dia 3 de setembro — com exceção dos dias 29 e 30, quando não haverá sessões.



O longa, que conta no elenco com Rodrigo Santoro, Denise Weinberg e Miriam Socarrás, venceu o Urso de Prata – Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, além do Prêmio do Júri Ecumênico e do Prêmio do Júri dos Leitores do Berliner Morgenpost. Mais recentemente, também recebeu o prêmio de Melhor Filme Ibero-americano de Ficção no Festival Internacional de Cine de Guadalajara, no México.



Distopia brasileira



“O Último Azul” apresenta um Brasil distópico em que o governo adota uma política de exílio forçado contra os idosos, transferindo-os para colônias habitacionais a fim de liberar os jovens para a produção. Nesse cenário, conhecemos Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, que vive em uma cidade industrial na Amazônia. Convocada a deixar sua casa, ela decide realizar um último desejo antes de ser expulsa compulsoriamente, embarcando em uma viagem pelos rios da região que transformará sua vida.

O Cine GACEMSS tem capacidade para 418 lugares e promete reunir amantes do cinema em uma experiência marcante, trazendo para o público da região um dos filmes brasileiros mais premiados do ano.