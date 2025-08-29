Longa venceu o Urso de Prata em BerlimFoto: Divulgação
O longa, que conta no elenco com Rodrigo Santoro, Denise Weinberg e Miriam Socarrás, venceu o Urso de Prata – Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, além do Prêmio do Júri Ecumênico e do Prêmio do Júri dos Leitores do Berliner Morgenpost. Mais recentemente, também recebeu o prêmio de Melhor Filme Ibero-americano de Ficção no Festival Internacional de Cine de Guadalajara, no México.
Distopia brasileira
“O Último Azul” apresenta um Brasil distópico em que o governo adota uma política de exílio forçado contra os idosos, transferindo-os para colônias habitacionais a fim de liberar os jovens para a produção. Nesse cenário, conhecemos Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, que vive em uma cidade industrial na Amazônia. Convocada a deixar sua casa, ela decide realizar um último desejo antes de ser expulsa compulsoriamente, embarcando em uma viagem pelos rios da região que transformará sua vida.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.