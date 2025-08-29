A iniciativa integra o plano de modernização da usina - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) apresentou nesta sexta-feira (28), ao prefeito Antonio Francisco Neto, o segundo dos três novos conjuntos de filtros previstos para as unidades de sinterização da Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda. A iniciativa integra o plano de modernização da usina e tem como objetivo principal reduzir as emissões de material particulado – o chamado “pó preto”.

Na cerimônia de apresentação, o diretor-executivo da CSN Siderurgia, Márcio Lins, o prefeito Neto, o vice-prefeito Sebastião Faria e o deputado estadual Munir Francisco descerraram a placa comemorativa. O novo sistema, instalado na Sinterização 4, já está em operação e tem capacidade para tratar 2,35 milhões de metros cúbicos de gases por hora. Com mais de 30 metros de altura, a estrutura foi projetada com tecnologia de última geração.

O primeiro conjunto de filtros, da Sinterização 2, já havia sido entregue em maio, reduzindo de forma significativa as emissões da unidade. Agora, com a entrada em operação do segundo filtro, a redução do material particulado na atmosfera se torna ainda mais expressiva. O terceiro e último conjunto, voltado para a Sinterização 3, será inaugurado no primeiro semestre de 2026.

O investimento atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a CSN e o Inea (Instituto Estadual do Ambiente).

O prefeito Neto destacou a importância da iniciativa para a cidade: “Ficamos sempre felizes de poder ver de perto que a CSN segue no caminho que todos os cidadãos de Volta Redonda desejam: produzindo mais e poluindo menos. Hoje, estamos dando um passo fundamental neste sentido. Vamos seguir acompanhando até a inauguração do último conjunto, prevista para o ano que vem. Esses investimentos dentro da usina vão ao encontro do que estamos fazendo na cidade. Vamos garantir mais qualidade de vida para todos.”

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, o secretário municipal de Comunicação, Rafael Paiva, e outros integrantes da direção da CSN também participaram da entrega.