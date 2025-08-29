A iniciativa integra o plano de modernização da usinaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
CSN apresenta a Neto o novo conjunto de filtros na Usina Presidente Vargas
Vice-prefeito Sebastião Faria, deputado estadual Munir Francisco e equipe da prefeitura também participaram da apresentação do novo sistema que amplia redução das emissões de material particulado na cidade
Cine GACEMSS estreou premiado filme brasileiro "O Último Azul" nesta quinta-feira em Volta Redonda
Longa de Gabriel Mascaro, estrelado por Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, venceu o Urso de Prata em Berlim e fica em cartaz até 3 de setembro
Palco Sobre Rodas inicia programação de setembro com quatro apresentações na próxima semana
Projeto chega ao Voldac na segunda-feira (1º), e depois seguirá para os bairros Casa de Pedra, Belo Horizonte e Santa Cruz II
Dagaz leva cultura e educação ao CIEP Toninho Marques com o projeto Cinestesia: Rap Rima Com Escola
Com a energia do hip hop, o evento virou um espaço de aprendizado e reflexão
1º Festival de Capoeira encerra Mês da Juventude 2025 em Volta Redonda
Evento reuniu centenas de pessoas no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, na noite dessa quinta-feira (28)
Câmeras de segurança cumprem função social e ajudam na localização de desaparecidos em Volta Redonda
Por orientação do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, equipamentos com sistema de reconhecimento facial já auxiliaram 15 famílias
