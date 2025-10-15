O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP) - Foto: Divulgação/Semop

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop

Publicado 15/10/2025 12:35

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda prenderam, na noite dessa terça-feira (14), um homem por dirigir embriagado e causar um acidente de trânsito na Avenida Retiro, no bairro Retiro.

Os agentes realizavam patrulhamento, quando flagraram que uma Saveiro prata colidiu contra outros dois veículos que estavam estacionados. Ninguém ficou ferido. Durante a abordagem, os guardas municipais perceberam sinais de embriaguez do motorista, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi conduzido ao IML (Instituto Médico Legal), onde um perito constatou o estado de embriaguez.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde ficou preso em flagrante por embriaguez ao volante. O condutor também foi autuado por não possuir CNH. A Saveiro foi removida para o depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lembrou que as forças de segurança estão intensificando as ações de fiscalização, com intuito de impedir que atos de imprudência possam colocar em risco a segurança de pedestres e condutores em Volta Redonda.

"Temos atuado de forma rotineira para evitar que situações como essa se tornem comuns em Volta Redonda. O nosso objetivo é salvar vidas. Infelizmente, muitas pessoas não têm noção da gravidade de seus atos e colocam sua vida e a de outros em risco. Além da embriaguez, o condutor não possuía CNH, demostrando um total descaso pela vida. A pronta resposta dos nossos agentes da Guarda Municipal impediu que um ato de imprudência se transformasse em uma tragédia. Parabéns a todos”, disse Coronel Henrique.