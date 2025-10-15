O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop
Guarda Municipal prende homem por dirigir embriagado e causar acidente em Volta Redonda
Condutor não possui CNH e colidiu contra dois veículos que estavam estacionados na Avenida Retiro
Ordem Pública e Associação de Pipeiros de Volta Redonda definem parceria para estimular esporte com segurança
Representantes destacaram que ações buscam estimular o uso do Pipódromo Municipal e o bem-estar dos praticantes
Mais duas Famílias Acolhedoras são diplomadas em Volta Redonda
Programa amplia rede de proteção com acolhimento temporário em ambiente familiar
Programa Revi-VER alcança 25 mil cirurgias de catarata realizadas em pouco mais de quatro anos em Volta Redonda
Mutirões mensais, iniciados em julho de 2021, acontecem no centro oftalmológico móvel na Ilha São João e no Hospital São João Batista
Operação das forças de segurança autua dez condutores de moto sem habilitação em Volta Redonda
Ação entre GM, Semop e PM foi realizada segunda-feira (13) em quatro pontos da cidade e será contínua; objetivo é diminuir o número de acidentes com motociclistas
Bicampeã estadual, Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso apresenta troféus ao prefeito Neto
Encontro no gabinete da prefeitura reuniu integrantes da corporação musical que conquistou campeonato no último sábado, em Silva Jardim-RJ
