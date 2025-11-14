Cerca de 400 idosos/atletas participaram da competição que começou no mês de maio - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/11/2025 14:44

Volta Redonda - A Olimpíada Viva Melhor, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, voltada para a terceira idade, encerrou nesta sexta-feira, dia 14, com provas de natação no Parque Aquático Municipal. Cerca de 400 idosos/atletas participaram da competição que começou no mês de maio deste ano e incluiu as modalidades Atletismo, Queimada, Câmbio e Futebol Society.

A etapa da natação, assim com as anteriores, foi disputada em três categorias de idade: 60+, 70+ e 80+, tanto para o público masculino como para o feminino. A terceira idade competiu nas provas de 25m nado livre e revezamento 4x25m. E, mais uma vez, os três primeiros colocados de cada categoria receberam medalhas.

O subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira, destacou que a Olimpíada Viva Melhor alcançou o objetivo que era beneficiar quem já faz parte dos programas para Melhor Idade da Smel e também para atrair os que ainda não participam.

“Conseguimos diversificar as atividades para quem já está matriculado nos nossos projetos e ampliar o número de idosos atendidos, proporcionando mais saúde para eles”, frisou Daniel.

Arena e ginásios também sediaram modalidades

As provas de Atletismo abriram a Olimpíada Viva Melhor e foram realizadas na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. A terceira idade disputou a corrida de 50 metros; o revezamento 4x50m; o arremesso de peso e o lançamento de pelota.

Os idosos/atletas também competiram nas modalidades Queimada e Câmbio, que aconteceram em ginásios poliesportivos da cidade. A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, explicou que a Olimpíada Viva Melhor trouxe novas categorias para o público da terceira idade, ofertando atividades para a saúde e competitivas. A competição marcou o início da reestruturação do programa “Viva a Melhor Idade”, que passa a se chamar “Viva Melhor”.

“Vamos desenvolver ações específicas por faixa etária, todas dentro da terceira idade. As mudanças são necessárias por conta do crescimento da expectativa de vida. As pessoas estão ativas por mais tempo. Alguns alunos nossos com mais de 60 anos ainda trabalham, são competitivos. Então, além da ginástica para condicionamento físico aplicada à Melhor Idade, teremos atividades competitivas, para incentivar a participação”, explicou Rose.