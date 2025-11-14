Cerca de 400 idosos/atletas participaram da competição que começou no mês de maioFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Provas de natação encerram Olimpíada Viva Melhor no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda
Competição, voltada para a terceira idade, começou em maio e contou ainda com Atletismo, Queimada, Câmbio e Futebol Society
Escola bilíngue de Volta Redonda abre inscrições para o ensino médio em 2026
Colégio Estadual Piauí oferece aulas de francês e disponibilizou 90 vagas para o primeiro ano; alunos do último ano do ensino fundamental podem se inscrever até 5 de dezembro
Prefeitura de Volta Redonda investe mais de R$ 1 milhão em reforma e revitalização de cinco ginásios esportivos
Equipamentos públicos atendem a mais de 3 mil pessoas em atividades oferecidas pela Smel, além de estarem disponíveis para atividades de esporte e lazer das próprias comunidades
Volta Redonda Cidade da Música promove Recital de Violas nesta sexta-feira (14)
Apresentação vai reunir violonistas da Orquestra de Cordas, na sede do projeto, no bairro Vila Mury, às 19h
Tecnologia assistiva transforma rotina de estudante cego do projeto ‘Diploma Cidadão’
Equipamento entregue pela Prefeitura de Volta Redonda devolve autonomia e confiança a pessoas com deficiência visual
Volta Redonda está entre as três cidades que melhor transformam impostos em qualidade de vida no Brasil
Município do Sul Fluminense se destaca em educação e transparência e conquista o 3º lugar nacional em índice que mede a eficiência do gasto público
Volta Redonda registra em 10 meses de 2025 mais acidentes de motos que todo o ano passado
Levantamento do HSJB aponta aumento no número de motociclistas atendidos na unidade. Governo municipal tem atuado no combate a veículos irregulares, ações de conscientização, capacitação e formações de novos condutores
