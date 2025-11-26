O evento está marcado para acontecer no campus do UGB, no aterrado - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/11/2025 14:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), está com inscrições abertas para a participação na 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que acontecerá em 11 de dezembro no auditório do campus Aterrado do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), na Rua Deputado Geraldo Di Biase, 81, das 8h às 12h30.

Organizado pela SMMA, o evento terá como tema central os avanços da política de educação ambiental na cidade e promete reunir autoridades, especialistas e a comunidade para discutir melhorias e diretrizes no setor.

“A 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente é um momento muito importante para Volta Redonda. Estamos avançando de forma consistente na política de educação ambiental, e este encontro será uma oportunidade para reforçarmos a participação social e construirmos juntos as prioridades para os próximos anos”, afirmou o subsecretário de Meio Ambiente, Anderson Azevedo.

O evento vai debater, ainda, a Agenda Ambiental e indicar prioridades para a gestão municipal, além de promover a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema/VR) para o biênio 2026/2027.

“Convidamos toda a população, estudantes, profissionais e lideranças comunitárias a participarem e contribuírem com suas ideias. A educação ambiental só ganha força quando é construída coletivamente, e a presença de cada um faz toda a diferença para uma cidade mais sustentável e preparada para os desafios ambientais atuais”, convidou o subsecretário Anderson.

Inscrições

As inscrições estão disponíveis online até 9 de dezembro, por meio do formulário no link https://tinyurl.com/7confsmmavr. Também será possível se inscrever presencialmente no dia do evento. Os participantes vão ganhar certificado, além da chance de contribuir ativamente no diálogo que vai fortalecer a educação ambiental em Volta Redonda.

O secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Jorginho Fuede, ressalta que a conferência é um espaço essencial de diálogo democrático e planejamento. “Neste ano, além de discutirmos os avanços da educação ambiental no município, vamos tratar da eleição dos novos conselheiros do Comdema, que desempenham um papel fundamental no controle social e na construção de políticas públicas responsáveis. Queremos que a sociedade participe, se envolva e ajude a definir os caminhos da gestão ambiental de Volta Redonda. A abertura das inscrições facilita essa aproximação, e esperamos receber muitos participantes dispostos a fortalecer esse compromisso coletivo com o meio ambiente.”