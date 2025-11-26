O evento está marcado para acontecer no campus do UGB, no aterradoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda abre inscrições para a 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente
Evento está marcado para 11 de dezembro no campus Aterrado do UGB; encontro vai tratar, entre outros temas, dos avanços da política de educação ambiental
Prefeitura de Volta Redonda promove espetáculos gratuitos de dança no fim de semana
Apresentações serão de 28 a 30 de novembro, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., reunindo mais de 500 alunos dos grupos de dança dos ginásios do município
Volta Redonda inicia ações pela campanha ‘21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher’
Trabalho de conscientização aconteceu em avenida do bairro Aterrado, com orientação, distribuição de panfletos e cartilha da Lei Maria da Penha
Prefeitura de Volta Redonda promove ‘Conexão Mega Cidadania’ no Santa Cruz e na Vila Santa Cecília nesta semana
Ação com serviços gratuitos para toda a família acontecerá nos dias 27 e 29, com atendimentos em saúde, assistência social, educação e cultura
Hemonúcleo de Volta Redonda recebe doação de 19 alunos do IFRJ no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue
Ação faz parte da Semana do Doador Voluntário de Sangue, que segue até sexta-feira (28) com o objetivo de ampliar o número de doações
Volta Redonda conquista primeiro e segundo lugares na Etapa Estadual do II Prêmio Magda Soares
Após vencer a fase regional, município se destacou entre os 92 do estado, ficando na primeira posição da categoria Alfabetização e na segunda em Recomposição de Aprendizagens
