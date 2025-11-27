As moções foram entregues na manhã da última quarta-feira, dia 26 - Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Barra Mansa

Volta Redonda - Servidores da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR) receberam, na manhã dessa quarta-feira (26), Moções de Congratulação concedidas pela Câmara Municipal de Barra Mansa, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na proteção aos idosos. A homenagem, proposta pelo vereador Eduardo Pimentel, reconhece o trabalho desenvolvido pela Semop, por meio da Patrulha de Proteção ao Idoso, e o impacto regional do projeto criado em junho de 2022 pelo secretário, Coronel Henrique.

A Patrulha de Proteção ao Idoso e as capacitações sobre os direitos das pessoas com 60 anos ou mais são reconhecidas como uma política pública de sucesso, com resultados expressivos e que vem servindo de referência para outros municípios. A patrulha é formada por dois guardas municipais e um psicólogo, além de contar com o apoio da Polícia Civil através do Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), oferecendo acolhimento, proteção e acompanhamento de casos envolvendo idosos em situação de vulnerabilidade.

No mês passado, Coronel Henrique e servidores participaram do evento “Direitos da Pessoa Idosa: Informação e Cidadania”, promovido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), no Centro do Idoso de Barra Mansa, o que motivou a homenagem.

“É um momento em que nós temos a oportunidade de ultrapassar os limites de Volta Redonda e apresentar boas práticas numa cidade vizinha, que é Barra Mansa. A Patrulha de Proteção ao Idoso é um projeto pioneiro no Brasil e relevante para uma fração vulnerável da população, que sofre muitas violências, mas que ainda não tem conhecimento disso e nem como procurar ajuda. Já capacitamos mais de 10 mil idosos, inclusive em outros municípios, e entendemos que a qualidade de vida dos idosos também passa pela segurança pública. É um trabalho que tem sido incansável. Ficamos honrados e vamos continuar colaborando cada vez mais pela segurança pública da nossa região”, destacou Coronel Henrique.

Além do secretário Coronel Henrique, receberam as moções de congratulação os guardas municipais Ana Lúcia Batista e Gilson do Carmo, o psicólogo Victor Sobral, a advogada Adriele Gama, a aposentada Adelir Costa dos Santos, a Dona Fia Roxa, e o servidores Elizabete Teixeira, Jorge Vinícius e Júlio Araújo. Todos esses participaram da atividade no Centro do Idoso de Barra Mansa.

Modelo e referência para outros projetos

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda serviu de inspiração para a criação de dois projetos do Governo do Estado. O Disque Idoso 165 e a Patrulha 60+, lançados em outubro do ano passado pela Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável do Rio.

Assim como a Patrulha do Idoso de Volta Redonda, os programas visam garantir a qualidade de vida dos idosos, combater a violência e capacitar a população para reconhecer situações de violência e buscar ajuda. Os serviços criados pelo Estado serão desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), terão atendimentos 24 horas por dia e visam garantir um maior apoio à terceira idade. A indicação para implantação dos serviços partiu do deputado estadual Munir Neto e teve como base o projeto desenvolvido pela Semop.