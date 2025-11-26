Os finalistas foram escolhidos após avaliação técnica realizada pelas bancas especializadas - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/11/2025 14:58

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda tem dois projetos finalistas na edição 2025 do Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal, promovido pela Fundação Francisco Dornelles e o Centro de Liderança Pública (CLP). Entre os cinco trabalhos selecionados no eixo Saúde da premiação estão a “Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda: otimizando o diagnóstico do câncer” e o “Centro-Dia para Idosos com Alzheimer: Pioneirismo e Impacto Social Coletivo”.

Os finalistas foram escolhidos após avaliação técnica realizada pelas bancas especializadas, considerando critérios como inovação, impacto social, eficiência, escalabilidade e sustentabilidade das iniciativas. As apresentações dos finalistas acontecem entre os dias 1º e 5 de dezembro, quando terão a oportunidade de expor suas iniciativas diretamente à banca julgadora, demonstrando seus resultados, diferenciais e contribuições para o fortalecimento da gestão pública municipal no Brasil. O resultado final será divulgado no dia 13 de dezembro.

O Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal tem como objetivo reconhecer e impulsionar projetos municipais inovadores que tragam melhorias reais à vida dos cidadãos e busca incentivar gestores públicos a desenvolverem soluções criativas, modernas e eficazes em áreas como educação, saúde, infraestrutura, governança e desenvolvimento socioeconômico. Além de valorizar iniciativas inovadoras, o prêmio promove uma rede de boas práticas entre os municípios, incentivando a troca de experiências e a replicação de projetos que impactam positivamente a sociedade.

Além disso, a premiação promove visibilidade nacional e uma imersão internacional; reconhece e valoriza projetos inovadores que modernizam a gestão pública e transformam a vida dos cidadãos, promovendo a troca de experiências e a replicação de boas práticas entre os municípios.

Projetos de sucesso

Com a criação da Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em março de 2022, Volta Redonda alcançou resultados positivos apostando no acolhimento, no diagnóstico precoce por meio de rastreio organizado e no início imediato do tratamento para aumentar as chances de cura do câncer.

Das quase duas mil pessoas atendidas pelo programa até hoje, cerca de 15% foram diagnosticadas com câncer, sendo a metade dos casos detectados nos estágios iniciais (1 e 2), quando a doença ainda está localizada e não se espalhou para outros órgãos. Este cenário é favorável, pois a probabilidade de cura é de quase 100%.

Já o Centro-Dia de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares Synval Santos, ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, é uma iniciativa pioneira no Brasil pela modalidade dia e a única instituição pública do tipo na América Latina. A unidade, inaugurada em 2014, tem como objetivo fornecer atividades continuadas que estimulem as capacidades dos idosos, impedindo o rápido avanço da doença e reduzindo a sobrecarga e o adoecimento das famílias.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, afirmou que a classificação desses dois projetos entre os cinco melhores do país no eixo Saúde mostra que o trabalho de reconstrução do município, iniciado em 2021, quando reassumiu a prefeitura, deu certo.

“Volta Redonda voltou a ser referência em diversas áreas e a Saúde avança cada vez mais. Tanto a LAO, que encampa o programa ‘Prevenir’ de rastreio organizado do câncer, como o centro-dia para idosos com Alzheimer já têm outras premiações nacionais e seguem sendo destaque. Espero que o município some mais essa conquista e, com isso, outras cidades possam conhecer e se inspirar nos nossos projetos de sucesso, que garantem melhoria na qualidade de vida da população”, disse o prefeito Neto.