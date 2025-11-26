A expectativa é de que os moradores tenham atendimento mais próximo, humanizado e contínuoFoto: Divulgação
Bairro Fazendinha, em Volta Redonda, terá nova UBS
A unidade deve beneficiar cerca de 10 mil pessoas, ampliando o acesso a serviços essenciais de saúde
Suspeito de maus-tratos contra o pai de 81 anos é intimado a depor em Volta Redonda
Vítima contou na delegacia que o filho vem tendo um comportamento agressivo com ele, proferindo xingamentos e ameaças
Linha de Atenção Oncológica e Centro-Dia para Idosos com Alzheimer são finalistas em premiação nacional
Projetos foram selecionados no eixo Saúde da edição 2025 do Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal
Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda abre inscrições para a 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente
Evento está marcado para 11 de dezembro no campus Aterrado do UGB; encontro vai tratar, entre outros temas, dos avanços da política de educação ambiental
Prefeitura de Volta Redonda promove espetáculos gratuitos de dança no fim de semana
Apresentações serão de 28 a 30 de novembro, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., reunindo mais de 500 alunos dos grupos de dança dos ginásios do município
Volta Redonda inicia ações pela campanha ‘21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher’
Trabalho de conscientização aconteceu em avenida do bairro Aterrado, com orientação, distribuição de panfletos e cartilha da Lei Maria da Penha
