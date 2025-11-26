A expectativa é de que os moradores tenham atendimento mais próximo, humanizado e contínuo - Foto: Divulgação

A expectativa é de que os moradores tenham atendimento mais próximo, humanizado e contínuoFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 20:08

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai receber um importante reforço na área da saúde pública. O deputado federal Hugo Leal confirmou a indicação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Fazendinha, uma das regiões carentes de estrutura de atendimento.

A iniciativa atende a um pedido apresentado pelo vereador Rodrigo Nós do Povo e pelo ex-deputado estadual Edson Albertassi, que levaram ao parlamentar as demandas acumuladas da comunidade. Moradores do bairro relatam há anos a dificuldade de acesso a consultas, acompanhamentos e procedimentos básicos, o que torna a nova UBS um avanço aguardado e necessário.

Segundo Hugo Leal, fortalecer a atenção primária é a base para melhorar o sistema de saúde como um todo. “Investir em UBS é investir na porta de entrada da saúde. É onde as pessoas fazem o primeiro atendimento, onde se previne, onde se cuida. Volta Redonda ganha muito com essa obra”, destacou o deputado.

A unidade deve beneficiar cerca de 10 mil pessoas, ampliando o acesso a serviços essenciais como consultas médicas, atendimento odontológico, vacinação, acompanhamento de gestantes, programas de prevenção e ações de saúde da família. Além disso, a implantação da UBS deve reduzir a pressão sobre unidades de média e alta complexidade do município, garantindo um atendimento mais organizado e resolutivo.

A expectativa é de que, com a nova estrutura, os moradores da Fazendinha tenham atendimento mais próximo, humanizado e contínuo, reforçando a qualidade de vida e a assistência pública no bairro. A obra integra o conjunto de investimentos realizados por Hugo Leal no Sul Fluminense, consolidando seu compromisso com políticas que impactam diretamente o cotidiano da população.