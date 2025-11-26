A notificação foi entregue nessa terça-feira (25) por guardas municipais da Patrulha de Proteção ao Idoso - Foto: Júlio Araújo/Semop

Publicado 26/11/2025 16:23

Volta Redonda - Um homem de 34 anos, suspeito de maus-tratos contra o pai, de 81 anos, foi intimado a comparecer à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), em Volta Redonda. A notificação foi entregue nessa terça-feira (25) por guardas municipais da Patrulha de Proteção ao Idoso, após a vítima procurar o serviço na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, e registrar um boletim de ocorrência na delegacia pelo crime de injúria.

O idoso contou na delegacia que o filho vem tendo um comportamento agressivo com ele, proferindo xingamentos e ameaças. O suspeito, que mora com o pai no mesmo imóvel, no bairro Santa Cruz, ainda teria dito que se o idoso ficar doente, ele não cuidaria dele.

O secretário Coronel Henrique acompanhou a entrega da intimação e comentou sobre a importância do serviço de proteção ao idoso. “Nós sabemos que a maioria dos agressores são pessoas próximas das vítimas; um filho, um neto e muitas das vezes o idoso não quer fazer a denúncia justamente pelo vínculo afetivo. Mas hoje, temos mudado o cenário da violência contra os idosos em Volta Redonda. Dotando as vítimas de informação, onde eles são capazes de conhecer seus direitos, reconhecer uma situação de violência e procurar ajuda necessária”, disse Coronel Henrique, lembrando que mais de 10 mil pessoas foram capacitadas sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, inclusive de outros municípios.

“A Patrulha de Proteção ao Idoso tem como missão não apenas agir em situações de violência, mas também prevenir e mediar conflitos, garantindo que os direitos dos nossos idosos sejam respeitados. Esse caso é mais um que mostra como o serviço é fundamental para a proteção e segurança dessa população”, concluiu o secretário.

Denunciar violação de direitos dos idosos

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).