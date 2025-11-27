Reunião no Sicomércio-VR definiu estratégias integradas para o período de maior movimento do anoFoto: Júlio Araújo/Semop
Ordem Pública de Volta Redonda integra força-tarefa que vai reforçar a segurança do comércio em dezembro
Reunião no Sicomércio-VR definiu estratégias integradas para o período de maior movimento do ano
Ordem Pública de Volta Redonda é homenageada na Câmara Municipal de Barra Mansa
Moções de Congratulação foram entregues a funcionários e reconhecem o trabalho da Patrulha de Proteção ao Idoso e o impacto regional do projeto da Semop-VR
Lei de Incentivo ao Turismo de Volta Redonda inicia novo ciclo de atração de investimentos
Nova legislação da prefeitura foi aprovada e principal objetivo é atrair empreendimentos como parques de diversão e temáticos
Guarda Municipal de Volta Redonda orienta sobre novas regras para ciclomotores que entram em vigor em 2026
Resolução do Contran também abrange novas normas para bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, como patinetes e skates elétricos
Bairro Fazendinha, em Volta Redonda, terá nova UBS
A unidade deve beneficiar cerca de 10 mil pessoas, ampliando o acesso a serviços essenciais de saúde
Suspeito de maus-tratos contra o pai de 81 anos é intimado a depor em Volta Redonda
Vítima contou na delegacia que o filho vem tendo um comportamento agressivo com ele, proferindo xingamentos e ameaças
