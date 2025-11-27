Reunião no Sicomércio-VR definiu estratégias integradas para o período de maior movimento do ano - Foto: Júlio Araújo/Semop

Publicado 27/11/2025 15:07

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, participou, na manhã desta quinta-feira (27), de uma reunião no Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda), no bairro Aterrado, para alinhamento de ações estratégicas de reforço na segurança para lojistas, colaboradores e consumidores durante o período de Natal – momento de maior movimento do ano nas áreas comerciais. A Ordem Pública integra a força-tarefa que vai reforçar a segurança do comércio. Durante o encontro foi anunciada também a ampliação do horário de funcionamento das lojas de rua e supermercados.

“Nosso compromisso é estar presente onde a população mais precisa. O aumento do movimento exige planejamento, reforço de efetivo e ações integradas. Estamos alinhados com todas as forças de segurança para garantir um ambiente tranquilo, organizado e preparado para receber o grande fluxo de pessoas neste período”, garantiu o secretário Coronel Henrique.

De acordo com o presidente do Sicomércio-VR, Levi de Freitas, o alinhamento entre comércio e as forças de segurança pública é essencial para garantir um dezembro mais organizado e seguro. “Essa parceria com as polícias Civil e Militar, além da Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal e do programa Segurança Presente, é essencial e sempre deu certo, reduzindo os índices de criminalidade nas principais áreas comerciais da cidade”, afirmou, lembrando a importância da presença das forças de segurança nas ruas para estimular as vendas.

“O horário estendido é fundamental para facilitar a vida de quem trabalha o dia todo e precisa de mais tempo para comprar seus presentes. Por isso, é indispensável reforçarmos também as ações de segurança, garantindo tranquilidade a lojistas e consumidores. Dezembro é um mês de grande fluxo e a presença efetiva das forças de segurança é determinante para um período natalino mais seguro e positivo para todos”, concluiu.

A reunião contou também com a participação do delegado titular da 93ª DP, Vinícius Coutinho; do comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; do tenente-coronel da Polícia Militar, Tjader, do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área); do capitão do 28°BPM (Batalhão de Polícia Militar), Ramon Diego Barbosa e do sargento Bruno Fusco, subcoordenador da Operação Segurança Presente. Representando o comércio estiveram: Giovane Freitas Ferreira, presidente da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda); e o diretor da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Ângelo Guerra.