O edição aconteceu na Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/11/2025 15:18

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou, nesta quinta-feira (27), a primeira edição da semana do projeto “Conexão Mega Cidadania”, na Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz. A iniciativa, promovida em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), levou diversos serviços gratuitos à população, movimentando a região e garantindo acesso facilitado a direitos essenciais.

Reunindo centenas de pessoas, a ação contou com a participação integrada de diversas secretarias municipais, e o objetivo foi é ampliar a cidadania, promover inclusão social e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Foram ofertados emissão de documentos, como 1ª e 2ª vias do RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, atualização do CadÚnico e solicitação da Carteirinha do Idoso; corte de cabelo e tranças afro; cadastro de currículos e emissão do Cadastur, do Ministério do Turismo.

Na área da saúde, a comunidade teve acesso a vacinação contra HPV, influenza e outras imunizações, além de orientações de higiene bucal, escovódromo. Já nos setores de educação e cultura, houve matrícula para o EJA (Ensino de Jovens e Adultos), oficinas de grafite e robótica, atividades infantis, apresentações artísticas e visita à Biblioteca Sobre Rodas.

A programação também reforçou ações de inclusão social, com serviços da Patrulha do Idoso, distribuição dos colares de girassol (símbolo de identificação para pessoas com deficiências ocultas).

O público presente reforçou a importância da iniciativa. Entre os presentes, Bárbara Cristina da Silva Soares, moradora do Água Limpa, destacou a praticidade de ter os serviços perto de casa. “Hoje em dia tudo é muito digital e muitas pessoas têm dificuldade. Até eu, que entendo de tecnologia, estava enfrentando um sufoco para tirar a segunda via da identidade. Ter esse atendimento perto facilita muito. Ajuda quem não tem acesso à internet e melhora a rotina de todo mundo.”

Roberto Teixeira da Silva, do bairro Santa Rita do Zarur, também aprovou a ação. “Achei excelente ter esse serviço perto da minha casa. Isso precisa acontecer mais vezes, porque muita gente tem documentos para fazer e renovar. Hoje consegui resolver o meu e ficou muito mais fácil. A prefeitura está de parabéns por trazer esse atendimento para o bairro”, destacou.

A moradora Aline Sodré reforçou que a descentralização do atendimento evita deslocamentos e reduz filas. “É ótimo ter esse tipo de evento no bairro. Lá fora fica tudo muito cheio, então aqui facilita bastante. Não precisamos ir até a Praça Brasil para resolver certas coisas. Isso adianta muito a vida de quem mora aqui”, ressaltou Aline.

Poder Público nos bairros

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garçez, destacou o impacto positivo do projeto. “Estamos em mais uma edição do ‘Conexão Mega Cidadania’, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, secretarias municipais, fundações, autarquias, UniFOA e o Governo do Estado. Neste ano conseguimos levar o projeto às comunidades pela primeira vez. Começamos no Santo Agostinho, atendendo toda a região do Volta Grande, e hoje estamos aqui no Santa Cruz. No sábado teremos a edição central, que reúne moradores de diversos bairros. É uma ação que aproxima o Poder Público das pessoas e encerra 2025 com mais acesso, mais inclusão e mais cidadania”, afirmou.

Parceiro do projeto, o deputado estadual Munir Neto destacou que cidadania deve estar presente nos territórios. “‘O Conexão Mega Cidadania’ mostra, na prática, o quanto políticas públicas podem transformar a vida das pessoas quando chegam aonde realmente precisam estar: dentro dos bairros, perto das famílias. Esse trabalho integrado entre prefeitura, Governo do Estado e instituições parceiras tem garantido mais dignidade, mais acesso e mais oportunidade para a população”, finalizou.

A próxima edição do “Conexão Mega Cidadania” acontece no sábado, 29, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, das 9h às 14h, oferecendo serviços e atividades gratuitas para toda a família, fortalecendo o acesso à cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida da população.