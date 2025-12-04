Ao todo, mais de 305 alunos concluíram os cursos distribuídos entre a sede da fundação e diversos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 04/12/2025 15:12

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, realizou nesta quinta-feira (4) a cerimônia de formatura dos cursos profissionalizantes ofertados ao longo do segundo semestre. Ao todo, mais de 305 alunos concluíram os cursos distribuídos entre a sede da fundação e diversos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), encerrando o ciclo iniciado em 5 de agosto.

A mesa solene de abertura contou com a presença do presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira; a assessora Denise Alves e o chefe de Gabinete do deputado estadual Munir Neto, Enio Batista; da diretora financeira Simone Cristina Vaz Avila; e da coordenadora dos cursos profissionalizantes, Maria Helena Avelino.

A coordenadora dos cursos destacou o comprometimento das turmas e celebrou os resultados alcançados. “Este é um dia muito especial para todos nós. Agradeço a Deus e parabenizo cada aluno pela dedicação ao longo dessa jornada. As alunas do curso de corte e costura, por exemplo, confeccionaram as próprias peças que estão usando hoje, um orgulho enorme ver como evoluíram e alcançaram exatamente aquilo que almejavam no início do curso”, ressaltou a coordenadora.

Representando o deputado Munir Neto, Denise Alves reforçou o apoio do mandato à qualificação profissional. “É uma alegria estar aqui representando o deputado Munir Neto, que enviou seu abraço a todos os formandos. Colocamos o gabinete à disposição da fundação e dos alunos. Parabenizo cada estudante e a equipe de oficineiros, que são a base essencial desse trabalho tão transformador”, disse Denise.

Pelos formandos, Márcia Rodrigues dos Santos, aluna do curso de Depilação com Design de Sobrancelhas, emocionou o público ao relatar sua trajetória. “É uma honra representar meus colegas neste momento tão significativo. Este já é o meu terceiro curso na fundação, e cada um deles ampliou meu conhecimento e fortaleceu minha confiança profissional. Agora, quero aplicar tudo o que aprendi no meu salão. Participar desses cursos tem sido transformador. Cresci, me aprimorei e encontrei novas oportunidades. Agradeço profundamente por acreditarem no nosso potencial”, relatou a formanda.

Presidente da FBG, Vitor Hugo ressaltou o compromisso da instituição com a formação de qualidade e com a inserção dos alunos no mercado de trabalho. “Receber cada um de vocês aqui é motivo de grande satisfação. Hoje temos um corpo de instrutores que se equipara ao de qualquer grande instituição de ensino. Nosso objetivo é entregar conhecimento, e esse é um patrimônio que ninguém pode tirar de vocês. Parabéns pela dedicação. A fundação estará sempre de portas abertas para apoiá-los”, concluiu Vitor Hugo.

Cursos ofertados

Na sede da Fundação Beatriz Gama, foram oferecidos os cursos de Cabeleireiro, Corte e Costura (Básico e Avançado), Confeitaria (Básico e Avançado), Depilação com Design de Sobrancelhas, Estética Integrativa, Mecânica de Autos, Manicure com Alongamento de Unhas e Tranças.

Já nos Cras dos bairros Santo Agostinho e Voldac foi ofertado o curso de Ornamentação com Balões (Avançado); no Cras Eucaliptal, Empreendedorismo; no Açude I, Depilação com Design de Sobrancelhas; no Candelária, Manicure com Alongamento de Unhas; e nos Cras Coqueiros e Siderlândia, Maquiagem. O Centro Comunitário Roma recebeu o curso de Tranças.

Além dessas unidades, a FBG também promoveu capacitações para adolescentes atendidos pelo Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas). No Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), foi realizada a oficina de Barbearia. No Cense (Centro de Socioeducação), as atividades incluíram Xadrez, Capacitação Gradual para Leitura, Elétrica Predial e Barbearia. Na Unidade Provisória do Cense, foi ofertada a oficina de Barbeiro.

Com duração média de quatro meses e cerca de 70% do conteúdo voltado para atividades práticas, os cursos têm como missão ampliar oportunidades, desenvolver habilidades e promover o crescimento pessoal e profissional de adolescentes, jovens e adultos moradores (a partir de 14 anos) de Volta Redonda.

Inscrições para 2026

As inscrições para as turmas de 2026 ficarão abertas de 10 a 27 de fevereiro do próximo ano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (exceto feriados). Para se inscrever, é necessário apresentar cópias de documento com foto, CPF e comprovante de residência.

A aula inaugural será realizada em 3 de março. As atividades terminam em 30 de junho e a formatura acontecerá na primeira semana de julho.