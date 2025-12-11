A cerimônia de entrega do prêmio será em Brasília, na próxima quarta-feira (17) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 11/12/2025 12:58

Volta Redonda - A Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, conquistou a edição 2025 do Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal – promovido pela Fundação Francisco Dornelles e o Centro de Liderança Pública (CLP) – no Eixo Saúde. A cidade foi premiada no Eixo Saúde com o projeto “Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda: otimizando o diagnóstico do câncer”. A cerimônia de entrega do prêmio será em Brasília, na próxima quarta-feira (17).

“Recentemente ultrapassamos 2 mil atendimentos da LAO, com três anos e nove meses de implementação, e mais da metade dos diagnosticados com câncer estão nos estágios iniciais (1 e 2), quando o cenário é favorável, com probabilidade de cura de quase 100%. Esse prêmio é uma conquista que mostra o quanto Volta Redonda tem avançado na prevenção ao câncer”, celebra a coordenadora da LAO, a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, lembrando que o município também foi finalista do Eixo Saúde com o projeto “Centro-Dia para Idosos com Alzheimer: Pioneirismo e Impacto Social Coletivo”.

Os dois projetos finalistas foram escolhidos após avaliação técnica realizada pelas bancas especializadas, considerando critérios como inovação, impacto social, eficiência, escalabilidade e sustentabilidade das iniciativas. As apresentações para as bancas julgadoras ocorreram nos últimos dias 1º e 5 de dezembro, quando cada município demonstrou os resultados dos projetos, seus diferenciais e contribuições para fortalecer a gestão pública.

“É um orgulho enorme termos dois importantes projetos como esses entre os cinco finalistas da premiação, e mais ainda o trabalho de rastreio do câncer e prevenção ganhar esse reconhecimento. Mostra o quanto estamos dedicados a salvar vidas, tanto que já temos sido referência para outras cidades e até países. Nossa saúde vai ser a melhor do país”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Prêmio

O Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal visa ao reconhecimento e impulsionamento de projetos municipais inovadores que promovam melhorias reais à vida dos cidadãos, e tem o intuito de incentivar gestores públicos a desenvolverem soluções criativas, modernas e eficazes em áreas como saúde, infraestrutura, educação, governança e desenvolvimento socioeconômico.

Além de valorizar iniciativas inovadoras, o prêmio promove uma rede de boas práticas entre os municípios, incentivando a troca de experiências e a replicação de projetos que impactam positivamente a sociedade. A premiação, ainda, promove visibilidade nacional e uma imersão internacional; reconhece e valoriza projetos inovadores que modernizam a gestão pública e transformam a vida dos cidadãos, promovendo a troca de experiências e a replicação de boas práticas entre os municípios.

Mais de 2 mil atendidos pela LAO

A Linha de Atenção Oncológica (LAO) da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS) ultrapassou os dois mil pacientes atendidos em três anos e nove meses de implantação. O programa, lançado pela prefeitura em março de 2022, é um marco no avanço do tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no município. Criado para diminuir o intervalo entre a suspeita do câncer e o início do tratamento – além de agilizar os diagnósticos de câncer de mama, trato gastrointestinal (cólon, reto, estômago) e ginecológico (endométrio, ovário e colo do útero) –, a LAO tem quase 90% (89,3%) do público formado por mulheres.

Das mais de duas mil pessoas atendidas pela Linha de Atenção Oncológica, cerca de 17,8 % foram diagnosticadas com câncer, sendo 55% dos casos detectados nos estágios iniciais (1 e 2), quando a doença ainda está localizada e não se espalhou para outros órgãos. Este cenário é favorável, pois a probabilidade de cura é de quase 100%. Além disso, 179 pacientes tiveram diagnóstico de lesões pré-malignas, cujo tratamento impediu que viessem a ter, no futuro, o diagnóstico de câncer.

Os resultados positivos são reflexo do acolhimento, diagnóstico precoce por meio de rastreio organizado e início imediato do tratamento.