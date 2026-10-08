Encontro orientou educadores dos anos iniciais sobre a importância da identificação precoce - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Encontro orientou educadores dos anos iniciais sobre a importância da identificação precoceFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 08/10/2026 17:07





Em sua 16ª edição, a Semana Nacional da Dislexia tem como tema “Construindo Laços: Um novo olhar sobre a dislexia”. Volta Redonda é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a apoiar a campanha, que reforça a importância da informação, da conscientização e da construção de uma rede de apoio, além do compromisso da rede municipal de ensino com a inclusão e o acompanhamento adequado dos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda promoveu, nesta quinta-feira (8), uma palestra de conscientização sobre a Semana Nacional da Dislexia. O encontro aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal, no bairro Aterrado, e teve como objetivo ampliar o conhecimento dos profissionais da educação sobre a dislexia, com foco na identificação precoce dos sinais de dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental.Em sua 16ª edição, a Semana Nacional da Dislexia tem como tema “Construindo Laços: Um novo olhar sobre a dislexia”. Volta Redonda é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a apoiar a campanha, que reforça a importância da informação, da conscientização e da construção de uma rede de apoio, além do compromisso da rede municipal de ensino com a inclusão e o acompanhamento adequado dos estudantes.

A palestra



A palestra, ministrada pela médica-pediatra Vanessa Bonanni, mãe de uma criança com dislexia e representante da Associação de Mães do Brasil no estado do Rio de Janeiro, abordou o diagnóstico da dislexia e trouxe um novo olhar sobre a condição, a partir do conceito atualizado em 2025 pela Associação Internacional de Dislexia. Durante o encontro, foi destacada a importância de os profissionais da educação saberem reconhecer os primeiros sinais de dificuldades de aprendizagem, especialmente nos anos iniciais da vida escolar.



“É muito importante falar sobre o diagnóstico da dislexia e trazer um novo olhar a partir desse conceito atualizado. Saber identificar os sinais de dificuldade de aprendizagem, principalmente nos anos iniciais, pode modificar a trajetória da criança. Quando conseguimos perceber esses sinais precocemente, podemos entender quais são as principais dificuldades que ela apresenta e buscar os caminhos adequados para o seu desenvolvimento”, destacou a médica.



Vanessa Matos de Aguiar, orientadora educacional da Escola Municipal Paraíba, afirmou que a formação é importante, diante do aumento da identificação de transtornos e de diferentes diagnósticos no ambiente escolar.



“Diante do que estamos vivendo agora, com o aumento do número de casos de transtornos e de vários diagnósticos, essa palestra é muito importante para que a gente consiga ter um caminho, identificar os primeiros sintomas e as primeiras situações. Assim, podemos pensar em ações e, quando for necessário, encaminhar esse aluno para o tratamento correto”, disse.



O vereador Renan Cury, que acompanhou a palestra, destacou a importância da atuação do poder público na conscientização e no suporte aos estudantes com dificuldades de aprendizagem.



“A dislexia é um assunto que merece cada vez mais atenção, especialmente quando falamos da educação das nossas crianças. Muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem podem ser confundidas com falta de interesse, quando, na verdade, é preciso oferecer compreensão, acolhimento e o acompanhamento adequado. O poder público tem um papel fundamental nesse processo, promovendo informação, capacitação e políticas que garantam o suporte necessário aos alunos.”



“Promover momentos como este é fundamental para ampliar o conhecimento da nossa rede e fortalecer o olhar dos educadores para as diferentes formas de aprendizagem. A identificação precoce pode fazer uma grande diferença na trajetória escolar de uma criança. Nosso compromisso é construir uma educação cada vez mais inclusiva, acolhedora e preparada para oferecer o suporte necessário a cada aluno”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.