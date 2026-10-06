Procedimentos atingem 40% de conclusão e previsão é que trabalhos sejam concluídos em até 10 meses - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Procedimentos atingem 40% de conclusão e previsão é que trabalhos sejam concluídos em até 10 mesesFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 06/10/2026 14:26

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda ganhará uma nova casa, que será moderna, acessível e ficará instalada em endereço diferente do atual. As obras da nova sede da secretaria, na Ilha São João, já estão em andamento e seguem avançando em ritmo consistente e a previsão é que todos os procedimentos sejam concluídos em até 10 meses.

De acordo com a equipe técnica da empresa responsável pela obra, os procedimentos no prédio de pavimento único, que terá um total de 5.441,37 metros quadrados de área construída, atingiram recentemente 40% de conclusão.

Após a desocupação dos materiais que estavam na área onde está sendo construída a nova "casa da educação de Volta Redonda", foi realizada a construção de toda a parte estrutural da edificação. Foi instalado um novo telhado termoisolante, onde todos os colaboradores que atuam na obra trabalham na fase de acabamento, com a preparação do piso.

Segundo a construtora, na próxima fase da obra serão concluídos o fechamento dos telhados, a instalação dos forros, a pintura das paredes das áreas interna e externa, além do polimento final do piso e dos serviços referentes às instalações elétricas.

“Assim que a área foi liberada, colocamos a nossa equipe dentro do prédio e iniciamos os procedimentos necessários para o começo das fases que estavam previstas no projeto. Nossa equipe está trabalhando com afinco para irmos avançando nas fases do projeto e, assim, entregarmos o quanto antes a obra concluída”, informou a equipe de engenharia.

Estrutura da nova sede

Segundo a SME, a estrutura do novo prédio foi projetada para atender de forma eficiente aos requisitos técnicos, administrativos e pedagógicos da rede municipal de ensino. O local terá um novo setor administrativo, técnico e institucional, contará com recepção, administração, recursos humanos, secretaria geral, setor de patrimônio, CPD (Centro de Processamento de Dados), gabinete, departamento administrativo, sala de reuniões, licitação, controle de expediente, operacionalização do Fundo Municipal de Educação (FME), assessorias técnicas, setor de alimentação escolar, telefonistas, almoxarifado e depósitos.

Os setores educacional e pedagógico incluirão coordenação de supervisão escolar, subsecretaria de ensino, educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais e finais), educação especial, educação de jovens e adultos e cultura maker. Na área de apoio, haverá auditório com palco e camarim, lobby com espaço para coffee break, copa principal e copas de apoio, refeitório, garagem e sala para motoristas.

Um diferencial da nova sede serão os ambientes especiais, que incluem Sala Google, espaço para robótica, design thinking, educação didática, centro de mídia e estúdio de TV. O projeto também prevê sala de reuniões, assessorias pedagógicas, vestiários masculinos e femininos, banheiros acessíveis para pessoas com deficiência, jardim de inverno, corredores amplos e halls.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, mostrou-se satisfeito com a evolução da obra e afirmou que ele e toda a equipe de obras da secretaria seguem acompanhando a continuidade dos procedimentos na nova sede.

“Esta é uma obra muito esperada por nós aqui na SME. Será um prédio bonito, moderno, funcional e acessível a todos. Foi idealizado para ser a ‘casa da educação’ da nossa cidade e um local onde queremos receber bem e de forma confortável nossos servidores, alunos, familiares e toda a população de Volta Redonda. Seguimos monitorando os procedimentos que estão sendo realizados pela construtora e acreditamos que, em breve, teremos novos avanços na obra”, afirmou Osvaldir Denadai.