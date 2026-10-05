Veículos sem placa, barulhentos e sem equipamentos obrigatórios foram apreendidos - Foto: Divulgação/Semop

Veículos sem placa, barulhentos e sem equipamentos obrigatórios foram apreendidosFoto: Divulgação/Semop

Publicado 05/10/2026 15:08

Com o objetivo de coibir abusos e garantir a segurança viária durante o domingo de votação (4), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) intensificou as ações de fiscalização e abordagem a motocicletas que circulavam de forma irregular por diversos pontos da cidade. A operação resultou na aplicação de 12 autos de infração e na remoção de quatro motocicletas ao pátio da corporação.

A intensificação do patrulhamento ocorreu em resposta ao aumento de relatos e flagrantes de condutores promovendo desordem no trânsito e colocando em risco pedestres e eleitores que se deslocavam aos locais de votação.

Entre as principais irregularidades flagradas pelos agentes da GMVR estavam motocicletas barulhentas (com descarga livre), direção imprudente, ausência de placa de identificação e veículos com a placa levantada deliberadamente para burlar a fiscalização.

Também foram registradas infrações por condução sem capacete, motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento atrasado e ausência de equipamentos obrigatórios, como retrovisores.

Índices do município

Segundo os índices do instituto, a cidade registrou 63 roubos de veículos em 2023. No ano seguinte, em 2024, o número despencou para 26 ocorrências, mantendo a trajetória de queda em 2025, quando foram contabilizados 19 casos. Em 2026, os dados acumulados até o mês de julho mostram a consolidação dessa tendência, com apenas sete registros no período.

Com base nesses dados, em 2023, a cidade registrava uma média mensal de seis roubos por mês. Agora, em 2026, essa média é de apenas um, sendo que por quatro meses os números se mantiveram zerados (março, abril, maio e julho).

Um dos marcos dessa redução ocorreu em 2025, quando Volta Redonda alcançou cinco meses consecutivos sem registrar um único roubo de veículo - período compreendido entre abril e agosto -, um feito expressivo para um município com uma frota estimada em cerca de 160 mil veículos registrados. No ano de 2026, a ocorrência do crime concentrou-se em apenas três meses (três casos em janeiro, três em fevereiro e um em junho).

Outra frente decisiva de atuação é a presença constante da Guarda Municipal (GMVR), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Operação Segurança Presente nos bairros, com equipes e estruturas posicionadas estrategicamente de acordo com as necessidades de cada região, reforçando o policiamento ostensivo promovido pela Polícia Militar.

Consolidando Volta Redonda como um polo estratégico de segurança pública, o município hoje sedia a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e a 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar. Em breve, a estrutura será ampliada com a chegada do Batalhão Ambiental e de unidades operacionais especializadas de policiamento montado e de operações aéreas da PM. Esses equipamentos de alcance regional fortalecem a proteção não apenas de Volta Redonda, mas de todo o Sul Fluminense.