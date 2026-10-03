Projeto representará o município em simpósio de inovação e tecnologia na ChinaFoto: Divulgação/Fevre
Trabalho de educação ambiental da rede pública de Volta Redonda vira referência internacional
Artigo sobre ferramenta utilizada em projeto no Colégio J. B. de Athayde, da Fevre, representará o município em simpósio de inovação e tecnologia na China
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Suspeito foi localizado minutos após ser flagrado por câmeras de monitoramento do Ciosp, no bairro Aterrado
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Caio Oliveira Chicarino de Carvalho representará a região de Volta Redonda e Barra Mansa; ele também assina capítulo em livro sobre o STF
Palco Sobre Rodas divulga programação de apresentações culturais gratuitas de 5 a 8 de outubro em Volta Redonda
Bairros Jardim Belmonte, Vila Rica/Três Poços, Ilha Parque e Sessenta receberão atividades do projeto itinerante durante a semana
Mãe de bebê prematuro destaca importância do Banco de Leite de Volta Redonda no desenvolvimento do filho
Letícia Laffitte agradeceu a dedicação das profissionais da unidade no apoio para que ela conseguisse amamentar e às doadoras de leite humano
Melhor Idade do Centro-Dia para Pessoas Idosas de Volta Redonda participa de atividades com cão do BAC
Ação com Golden Retriever do Batalhão de Ações com Cães da PM marcou a implantação do Programa de Suporte Assistido por Cães, que terá encontros mensais
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