Letícia Laffitte agradeceu a dedicação das profissionais da unidade - Foto: Divulgação/Adriana Cópio - Secom/PMVR

Letícia Laffitte agradeceu a dedicação das profissionais da unidadeFoto: Divulgação/Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 02/10/2026 14:15

O Banco de Leite Humano (BLH) de Volta Redonda , que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), foi fundamental para o desenvolvimento do José. O bebê, filho do casal Letícia e Pedro Henrique Laffitte, nasceu pré-maturo no último dia 23 de agosto, na maternidade do hospital, e ainda está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal da unidade. Durante a internação, o recém-nascido chegou a pesar 1,45 kg e, hoje, com 2,02 kg, já saiu da incubadora, passou para o berço e está próximo de ter alta hospitalar.

A história de superação foi contada com emoção e sentimento de gratidão pelos pais de José. Letícia afirmou que, depois da experiência, quer se tornar porta-voz do Banco de Leite Humano. “Fui muito bem acolhida por toda a equipe. A preocupação com a internação do bebê, a incerteza sobre a saúde dele, dificultam a produção de leite e, consequentemente, a amamentação. Demorei para conseguir fazer a ordenha para alimentar o José, mas elas não desistiram. Ensinaram as massagens, até que consegui ordenhar com a bomba elétrica e, depois de um mês, amamentei meu bebê pela primeira vez”, contou.

“É uma conexão sem explicação. É uma vida nutrindo outra vida. É muito especial. E pensar que sem o apoio da equipe da maternidade e do Banco de Leite eu teria desistido na primeira dificuldade”, reforçou Letícia, agradecendo ainda a parceria do marido, pai do bebê, que esteve ao lado dela durante o processo.

A enfermeira do Banco de Leite, Kathlen Monteiro, explicou que o papel da equipe da unidade é promover, apoiar e proteger a amamentação, estimulando a produção de leite através do aconselhamento, ensinando técnicas de massagem, de extração e acompanhando diariamente essa mãe.

“Fornecemos, ainda, todo o material necessário para a coleta segura, evitando a contaminação do leite humano ordenhado”, disse Kathleen, lembrando que a equipe do banco conta com enfermeiros, técnicos de enfermagem, médica-pediatra e nutricionista.

Gratidão às mães doadoras

Letícia também fez questão de agradecer às mães doadoras. “Sou muito grata pelo leite delas. Enquanto não conseguia fazer a ordenha, quando comemorava cada gotinha, foi o leite delas que alimentou o José e ajudou ele a ganhar peso e se desenvolver saudável. Nunca vou esquecer a importância desse ato e já me comprometi em doar também.”

O coordenador do Banco de Leite, André Baptista, também se emocionou com a fala da Letícia. “É muito gratificante saber que o nosso trabalho salva vidas e proporciona tanta coisa boa para essas mães. Depoimentos como o da Letícia provam que estamos no caminho certo.”

“É importante deixar claro que as mães que tiveram seus bebês fora do São João Batista também podem contar com as orientações e apoio da equipe do banco na manutenção do processo de amamentação, e ainda serem doadoras do Banco de Leite. Nós orientamos sobre a coleta, doamos o kit necessário e buscamos em casa a doação”, falou André, que comemorou a chegada de 48 bombas elétricas doadas pelo Instituto Fernandes Figueira, que fica no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Coleta e conservação

O BLH de Volta Redonda oferece todo o suporte necessário às mães doadoras, além de orientações sobre a extração e o armazenamento do leite, a unidade também fornece um kit que contém os frascos esterilizados para armazenamento do leite humano e busca a doação em domicílio. Ao chegar ao Banco de Leite, o leite é processado e direcionado aos bebês em até 48 horas, garantindo qualidade e segurança alimentar.

As interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite de Volta Redonda de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelo telefone (24) 3512-8348 ou pelo 0800 240 0034. Em Barra Mansa, o telefone de contato é (24) 3512-0719 e o posto de coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.