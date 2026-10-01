Programas da prefeitura vão ao encontro do tema oficial da ONU para 2026 - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Programas da prefeitura vão ao encontro do tema oficial da ONU para 2026Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 01/10/2026 17:11

A Prefeitura de Volta Redonda tem motivos para celebrar o Dia Nacional e o Dia Internacional das Pessoas Idosas, que são comemorados nesta quinta-feira, dia 1º de outubro. Com mais de 55 mil habitantes acima dos 60 anos (21% da população), segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município é conhecido por seus programas e projetos voltados à Melhor Idade ao longo do ano, e investe, por meio de diferentes secretarias, para promover saúde, bem-estar e longevidade para a terceira idade.

Essa política pública, voltada para a pessoa idosa, vai ao encontro do tema oficial definido pela ONU (Organização das Nações Unidas) para 2026, que é “A Era da Longevidade: Repensando os Sistemas para Vidas Mais Longas”.

No início do mês de setembro, por exemplo, o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) apresentou estudo, mostrando como a atuação do município em diferentes áreas para promover saúde, autonomia, capacidade funcional, participação social e qualidade de vida ao longo do envelhecimento pode aumentar a expectativa de vida da população idosa em dois a três anos, além de favorecer funcionalidade, autonomia e qualidade de vida.

“Um de nossos compromissos, enquanto Poder Público, é cuidar de quem tanto contribuiu com a construção e o crescimento da nossa cidade. A Melhor Idade merece muito mais e vamos continuar trabalhando para que Volta Redonda siga como referência no atendimento aos idosos”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, reforçando que o objetivo é criar um ambiente favorável para que uma população cada vez mais longeva tenha melhores condições de saúde, funcionalidade, autonomia, participação social e qualidade de vida.

Atividade física para viver mais e melhor

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda desenvolve o Viva Melhor, voltado para os maiores de 60 anos, com mais de 7,2 mil participantes. Nesse programa, estão disponíveis atividades como musculação, ginástica, hidroginástica, capoeira, natação, lutas, dança de salão, forró e ballet. As atividades acontecem em diversos pontos da cidade, facilitando o acesso da população.

Entre os locais estão a Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac; a Academia da Melhor Idade, no Estádio da Cidadania; a Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, no Aterrado; e o Parque Aquático Municipal. A Smel também leva suas atividades para ginásios poliesportivos espalhados pelos bairros, além de outros polos em quadras e centros de convivência. As inscrições são feitas no local onde acontecem as aulas, diretamente com o professor responsável.

Antônio José de Ramos, de 87 anos, faz natação no Parque Aquático Municipal e disse que pretende viver até os 110 anos, praticando esporte e frequentando as piscinas da Ilha São João. “Sou mineiro, mas moro em Volta Redonda há cerca de 40 anos. Eu amo essa cidade, é uma maravilha, aqui tenho diversas atividades e ainda conto com um ótimo serviço de saúde.”

Margarida de Oliveira Freitas, de 82 anos, também frequenta o Parque Aquático Municipal, mas ela faz as aulas de hidroginástica. “Faço parte do programa Viva Melhor há 20 anos. Já fiz ginástica e agora faço musculação, além da hidro. Graças às atividades ofertadas pela prefeitura, cheguei na minha idade com força e vontade de viver. No programa, além de exercícios, conheço pessoas novas e faço amigos. Isso tudo é muito bom.”

Política pública que integra Esporte e Lazer, Saúde e Assistência Social

A Policlínica da Melhor Idade, unidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que completou 20 anos em 2026, faz mais de mil atendimentos a pessoa idosa por mês. Neste Dia das Pessoas Idosas, os usuários contaram com café da manhã especial com roda de conversa com uma equipe da SMS, que falou sobre alimentação saudável, cuidados com as doenças crônicas, a importância da prevenção à saúde, e ainda tiveram aula de relaxamento com profissional de Educação Física e atividade sobre sonhos com orientação de psicólogo.

Para garantir um atendimento de qualidade, humanizado e eficiente, a Policlínica da Melhor Idade conta com uma equipe formada por médicos-geriatras, psicólogos, nutricionista, enfermeira, técnica de enfermagem, além da coordenadora, recepcionistas, auxiliar administrativa e auxiliar de serviços gerais.

A coordenadora da Policlínica da Melhor Idade, Giuliana Ferreira Oliveira Silva, trabalha na unidade há 18 anos, sendo 11 deles à frente da coordenação. Ela falou sobre o maior desafio de manter a excelência dos serviços prestados ao longo dessas duas décadas.

"É cuidar do idoso como um todo, não apenas tratar as patologias, mas oferecer um cuidado humanizado, integral e individualizado", afirmou, lembrando que, além do tratamento clínico, a unidade conta com grupos terapêuticos como “Oficina da Memória”, “Escolhas Saudáveis”, “Atividade Física” e atendimento com psicólogo.

Maria Aparecida de Silva Alves é usuária da policlínica e afirmou que o acolhimento lá é fundamental para sua recuperação diante dos problemas do cotidiano. “Já estive lá no fundo algumas vezes e graças ao apoio que recebo aqui sempre me levanto. Foi também o tratamento na policlínica que me fez voltar a escrever, uma atividade que me faz muito bem”, contou, lendo para os colegas um texto que fez em homenagem à professora Rita de Cássia Delesporte, da “Oficina da Memória”, e à psicóloga Isis Streva.

Diva Coelho Barbosa, de 81 anos, também é só elogios à Policlínica da Melhor Idade. Ela disse que faz consultas periódicas com o geriatra e atendimento com psicólogo, mas que vai se inscrever nos grupos terapêuticos.

“Há quatro anos deixei de pagar o plano de saúde e passei a usar o SUS (Sistema Único de Saúde). Fui muito bem assistida pelos profissionais da rede de Volta Redonda. Já passei pela unidade do bairro, eu moro no Santo Agostinho, por cirurgia no Hospital São João Batista (HSJB), fiz fisioterapia no Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), sempre sou muito bem atendida”, falou, lembrando que, por 27 anos, fez hidroginástica no Parque Aquático Municipal.

Assistência social para a pessoa idosa

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) reúne 5.337 participantes em 79 grupos de convivência, que se reúnem nos 35 Cras (Centros de Referência de Assistência Social), três Centros de Convivência e um Centro Comunitário. Os encontros promovem uma rotina de atividades, ampliam o círculo de amizades e oportunizam compartilhar experiências, combatendo o isolamento social.

Volta Redonda ainda com outros projetos voltados para a terceira idade. Ainda na área de assistência social, por exemplo, oferece espaços como o Centro-Dia para Idosos; o Centro de Atendimento para a Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (Centro-Dia Synval Santos).

A Academia da Vida Oscar Cardoso, unidade escolar da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), também é exclusiva para a terceira idade. Por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Melhor Idade conta com a Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço que funciona em conjunto com a Polícia Civil (93ª DP), que atua por meio do Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso).

Tudo isso, sem contar com o Bloco da Vida, maior e mais antigo bloco carnavalesco dedicado à Melhor Idade da região, e a Fanfarra da Melhor Idade.

“Agradeço à nossa rede que tanto trabalha para cuidarmos da nossa Melhor Idade, e parabéns para quem tanto contribuiu para Volta Redonda ser essa cidade maravilhosa. Hoje parabenizamos essa parcela da população que a cada dia ganha mais em qualidade de vida”, concluiu o prefeito Neto.