Obras já se encontram no estágio final - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Obras já se encontram no estágio finalFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 30/09/2026 15:48

A empresa responsável pela construção das moradias do conjunto habitacional do programa “Minha Casa Minha Vida”, no bairro Morada do Campo, em Volta Redonda , informou que as obras no local entraram na sua reta final. O programa ocorre por meio de uma parceria entre os governos federal e municipal, e o novo residencial, localizado na Rua Antônio Dias, está com 96% das obras concluídos.

O novo conjunto habitacional é composto por seis blocos de quatro andares, com 32 apartamentos (de 41 metros quadrados) em cada um deles. Isso totaliza 192 novas moradias, que contam com sala (incluindo varanda/sacada), dois quartos, banheiro, cozinha conjugada com área de serviço e uma vaga de garagem.

A contrapartida do governo municipal neste empreendimento é entregar aos novos moradores imóveis equipados com: box blindex nos banheiros, assento sanitário e chuveiro elétrico; 2% das unidades serão destinados a Pessoas com Deficiência (PCDs), e elas estarão localizadas no andar térreo, cumprindo as exigências de acessibilidade; e haverá uma biblioteca comunitária e um centro recreativo para a realização de atividades diversas. A prefeitura também adquiriu um terreno ao lado do conjunto habitacional para a construção de uma creche.

O que falta ser concluído

De acordo com a empresa, 60 profissionais estão atuando nos procedimentos feitos no local. Nos blocos de apartamentos, faltam ser realizadas finalizações das pinturas e instalações de acabamentos. Já na parte de urbanização, equipes trabalham intensamente na conclusão da pavimentação e na construção das calçadas das ruas entre os blocos.

Segurança Reforçada

Além da estruturação dos imóveis, a Prefeitura de Volta Redonda tem a previsão de implantar no residencial, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a instalação de 16 câmeras de monitoramento, que ficarão posicionadas nas áreas internas do condomínio e serão interligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Além disso, pretende ampliar o monitoramento para os condomínios já entregues em Volta Redonda. Outra medida de segurança adotada será o reforço na iluminação interna e externa nos condomínios.

Campanha da Fraternidade

Os 192 apartamentos do conjunto habitacional do bairro Morada do Campo fazem parte da adesão da prefeitura à Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Igreja Católica, que tem como tema “Fraternidade e Moradia”.

Estes novos imóveis estão na projeção do governo municipal para contemplar mais de 2 mil famílias com moradias dignas. A expectativa da prefeitura é construir os outros residenciais nos bairros: Açude, Retiro (região da Fundação Beatriz Gama), Vale Verde, Santa Rita do Zarur, Fazendinha, Jardim Belmonte e Roma. Está prevista a construção de 14 condomínios com variação do número de unidades de 112 a 248 apartamentos.

A prefeitura trabalha junto à Caixa Econômica Federal para ampliar estes números e chegar a 2,5 mil moradias ainda nesta etapa do programa. O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou estar satisfeito com a notícia sobre a proximidade da conclusão das obras do conjunto habitacional.

“É uma grande satisfação tomar conhecimento de que as obras do programa Minha Casa Minha Vida, no Morada do Campo, estão perto do seu fim. Este conjunto habitacional integra a meta que temos para entregar moradias dignas ao nosso povo, que merece viver em um local íntegro e seguro. Seguimos trabalhando junto às partes envolvidas para entregar este e outros conjuntos habitacionais, dentro dos prazos que as empresas construtoras nos prometeram”, afirmou Neto.