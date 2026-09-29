Reconhecimento é o nível mais alto do Projeto Angels e destaca a qualidade e agilidade da assistência prestada pela unidadeFoto: Divulgação - Secom/PMVR
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