Reconhecimento é o nível mais alto do Projeto Angels e destaca a qualidade e agilidade da assistência prestada pela unidade - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Reconhecimento é o nível mais alto do Projeto Angels e destaca a qualidade e agilidade da assistência prestada pela unidadeFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/09/2026 16:17

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, da rede municipal de saúde de Volta Redonda , recebeu nessa segunda-feira (28) a certificação Cidade Angels na categoria Diamante, concedida pela Iniciativa Angels. O reconhecimento é o nível mais alto emitido pela iniciativa e destaca o trabalho realizado pela unidade no atendimento a pacientes com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A certificação reconhece hospitais que seguem protocolos assistenciais baseados em evidências científicas, com foco no diagnóstico rápido, tratamento ágil e redução de sequelas e da mortalidade provocadas pelo AVC.

Esse trabalho do Hospital Munir Rafful reforça a atuação da rede municipal na assistência especializada aos pacientes com AVC. A diretora-geral do HMMR e secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, afirmou que o reconhecimento representa o empenho diário dos profissionais da unidade.

“Mais do que um selo, essa conquista representa agilidade, qualidade, protocolos bem definidos e, acima de tudo, vidas cuidadas e salvas. Tenho muito orgulho de toda a nossa equipe. Cada profissional teve participação fundamental para chegarmos até aqui. É resultado de dedicação, compromisso e de um trabalho que vem sendo construído todos os dias. Seguimos trabalhando por uma saúde pública cada vez mais qualificada e humanizada em Volta Redonda”, destacou.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou toda a equipe do Hospital do Retiro pelo feito. “A Márcia Cury montou uma equipe de excelência e isso podemos ver em resultados como esse, que tornam a Saúde de Volta Redonda cada vez mais referência no país.”

Hospital São João Batista também recebe certificação

O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de Volta Redonda, alcançou o mais alto nível de reconhecimento internacional pela qualidade no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). A unidade recebeu, nesta segunda-feira (28), a certificação Cidade Angels na categoria Diamante, concedida pela Iniciativa Angels.

A conquista ocorre apenas sete meses depois de o hospital ter recebido, em 25 de fevereiro deste ano, a certificação na categoria Platinum. A rápida evolução para o nível Diamante, de acordo com a unidade, reconhece a excelência do atendimento prestado, além da agilidade e da padronização dos protocolos adotados pela equipe multiprofissional no atendimento aos casos de AVC.

Para Andressa Amaral, consultora científica da Iniciativa Angels, a certificação Diamante representa o resultado da organização dos processos e do trabalho integrado das equipes. “A Iniciativa Angels é uma iniciativa global, presente em mais de 150 países, que trabalha para apoiar os hospitais na organização dos fluxos e na implementação de protocolos seguros para o atendimento ao AVC. Alcançar a excelência nesse atendimento é um grande desafio, e a certificação reconhece justamente a qualidade desses processos”, explicou.