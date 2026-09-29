Agentes da Segurança Presente em Volta Redonda - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Agentes da Segurança Presente em Volta RedondaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 29/09/2026 16:04

Volta Redonda manteve a contínua queda nos índices de criminalidade no acumulado de janeiro a agosto de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) mostram reduções expressivas, principalmente nos crimes contra o patrimônio.

O grande destaque no acumulado dos oito primeiros meses foi a redução do roubo a estabelecimento comercial, que caiu pela metade no município: passou de 14 ocorrências em 2025 para sete em 2026 - uma queda de 50%. Na sequência aparece o roubo de rua, que despencou de 36 para 19 registros no período - foram 17 ocorrências a menos, o equivalente a uma redução de 47,2%. E os homicídios dolosos caíram de 30 para 26 casos no município, representando uma redução de 13,3%.

Quedas expressivas também nos furtos

Os indicadores de furtos também apresentaram recuo no comparativo anual de janeiro a agosto: o furto em coletivo reduziu 40%, caindo de cinco ocorrências em 2025 para três neste ano. O furto de veículos diminuiu de 45 para 39 registros (queda de 13,3%), enquanto o furto de celular passou de 112 para 106 ocorrências (redução de 5,3%).

Roubos de veículos, carga e latrocínios zerados

Outros indicadores estratégicos permaneceram zerados. O latrocínio (roubo seguido de morte) e o roubo de carga mantêm a marca de zero ocorrências no acumulado dos primeiros oito meses do ano, tanto em 2025 quanto em 2026.

Quando analisado isoladamente o mês de agosto de 2026, os resultados se destacam ainda mais: o roubo de veículos foi completamente zerado na cidade (contra uma ocorrência em agosto de 2025), assim como o indicador de furto em coletivo.

Tecnologia, integração e sensação de segurança nas ruas

Os resultados fazem parte de um cenário de atuação integrada das forças de segurança em Volta Redonda. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) trabalha em conjunto com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), as polícias Militar (28º BPM) e Civil (93ª DP), utilizando ferramentas de tecnologia e inteligência para apoiar as ações de prevenção e combate à criminalidade.

Volta Redonda conta ainda com a “Operação Segurança Presente”, que por meio da Polícia Militar, realiza o policiamento de proximidade nos bairros: Vila Santa Cecília, Aterrado, Centro, incluindo a Avenida Amaral Peixoto e a Rodoviária Prefeito Francisco Torres, e Retiro. E o programa “Bairro Presente” atendendo 11 bairros (São João, Laranjal, São Geraldo, Monte Castelo, Colina, Vila Americana, Santo Agostinho e Volta Grande I, II, III e IV), com policiamento comunitário e de proximidade 24 horas por dia.

As forças de segurança contam com o auxílio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que reúne 2,5 mil câmeras de monitoramento, sistema de leitura de placas e de reconhecimento facial, apoiando o acompanhamento de situações suspeitas e otimizando a resposta das equipes que atuam nas ruas. Tudo isso garante quedas contínuas na criminalidade e reforça a sensação de segurança da população.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que os resultados positivos são fruto de investimentos contínuos, novas unidades operacionais e ampliação da tecnologia a serviço da população, ressaltando o orgulho de ver o município avançar como referência em segurança pública no estado do Rio de Janeiro.

“Nós temos muito orgulho de sermos uma cidade cada vez mais segura e os números comprovam isso. Hoje, Volta Redonda tem mais de 2,5 mil câmeras de monitoramento. Recentemente tivemos a inauguração do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, já contamos também com a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com atuação regional. Em breve teremos o Batalhão Ambiental e uma unidade operacional especializada de policiamento montado a cavalo e de operações aéreas da Polícia Militar. Tudo isso com atuação regional, que vai fortalecer não só Volta Redonda, mas toda a região. Sabemos e reconhecemos o trabalho que todas as forças de segurança fazem em Volta Redonda e não medimos esforços para investir”, afirmou o prefeito Neto.