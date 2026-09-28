Procedimento pode ser realizado pela internet, para vagas na Educação Infantil e EJAFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Chamada Escolar da rede pública municipal de Volta Redonda vai até esta quarta-feira (30)
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Evento realizado entre os dias 21 e 25 deste mês contou com a participação de público diverso e ajudou a colocar o município no cenário artístico nacional
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