Procedimento pode ser realizado pela internet, para vagas na Educação Infantil e EJA - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Procedimento pode ser realizado pela internet, para vagas na Educação Infantil e EJAFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 28/09/2026 16:48

As inscrições para a Chamada Escolar 2027 da rede pública municipal de Volta Redonda , realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), entraram na sua reta final. De acordo com a secretaria, mais de 1,6 mil inscrições já foram feitas para as vagas disponíveis na Educação Infantil e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As pessoas interessadas podem efetuar suas inscrições até esta quarta-feira, dia 30, por meio do site chamadaescolar.voltaredonda.rj.gov.br. Segundo a SME, é muito importante que os candidatos às vagas ou seus respectivos responsáveis fiquem atentos às novas regras definidas para esta edição da Chamada Escolar, como:

– Os pais e responsáveis poderão indicar até cinco escolas de preferência no momento da inscrição. Caso a escolha não seja preenchida por completo, o sistema fará o direcionamento de acordo com a disponibilidade de vagas.

– Se o estudante não for direcionado para a escola de primeira opção, a matrícula deverá ser realizada na unidade para a qual ele foi encaminhado e, posteriormente, poderá ser solicitada a transferência. Nessa situação, ele será incluído na lista de espera da escola escolhida como primeira opção e poderá consultar a posição que ocupa, o que garante mais transparência ao processo.

Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação orienta que, para a Educação Infantil, poderão ser inscritas para a creche crianças nascidas entre 1º de abril de 2023 e 30 de novembro de 2026; e, para a pré-escola, crianças nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2023.

No momento da inscrição, será necessário apresentar o número do NIS (Número de Identificação Social), a certidão de nascimento da criança, o comprovante de residência e o CPF do responsável e do aluno.

EJA

Os candidatos às vagas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverão apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade (RG) e comprovante de residência.

A rede municipal oferece gratuitamente aos estudantes da modalidade o uniforme, material escolar, cartão para passagem e merenda escolar.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Deanadai, reforçou a importância de as pessoas realizarem o quanto antes suas inscrições para a Chamada Escolar.

“O acesso à educação é um direito de todos e também um compromisso nosso enquanto governo municipal: viabilizar e oferecer um ensino com cada vez mais qualidade. Oriento que as pessoas interessadas e as famílias de Volta Redonda fiquem atentas ao prazo de inscrição para a Chamada Escolar, que já está chegando ao fim, e também às novas regras criadas para o processo em vigor”, reforçou o secretário.