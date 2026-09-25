Evento contou com a participação de público diverso e ajudou a colocar o município no cenário artístico nacional - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento contou com a participação de público diverso e ajudou a colocar o município no cenário artístico nacionalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 25/09/2026 15:42

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), finalizou nesta sexta-feira (25), no Espaço das Artes Zélia Arbex, no bairro Vila Santa Cecília, a 20ª Primavera dos Museus. O evento, que teve início na segunda-feira (21), é uma iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão ligado ao Ministério da Cultura (MinC), e que, em 2026, teve como tema “Museus para todas as pessoas”.

Durante toda a semana, equipamentos culturais do município, como o Espaço das Artes Zélia Arbex e o Memorial Zumbi dos Palmares – todos situados na Vila Santa Cecília –, receberam atividades que fizeram parte da Primavera dos Museus, como: o piquenique afro-literário com Conexão Literária, o Seminário Educação Antirracista e a Oficina de Criação de Rap (Memorial Zumbi).

Já o Espaço das Artes Zélia Arbex foi palco de atividades do último dia da Primavera dos Museus, que foram a exposição fotográfica “Viventes – Tributo a Sebastião Salgado” e também um debate sobre a mostra, mediado pelo fotógrafo André Sodré.

“O Sebastião Salgado foi a inspiração para que eu me tornasse fotógrafo. Eu ganhei um livro de um amigo sobre o Sebastião Salgado e me tornei fotógrafo em função do que eu tinha visto ele fazer. São 42 anos de profissão e tenho muitas referências, estudo constantemente e falaria horas a fio sobre este grande profissional”, revelou Sodré.

Além dos eventos presenciais

Um dos eventos que marcaram o fechamento da 20ª Primavera dos Museus em Volta Redonda foi a edição especial do podcast PodPreta, no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura.

Este podcast conta com apoio do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e, nesta edição, teve como tema “Importância da Arte Negra”, composto por um rico bate-papo entre a responsável pelo Espaço das Artes Zélia Arbex e pelo Memorial Zumbi, Renata Ferreira, e a mestra em Arte, Camila Coutinho da Silva.

Renata falou sobre como surgiu a ideia de incorporar uma edição do PodPreta na programação da Primavera dos Museus.

“Foi um pensamento muito rápido. O PodPreta já está na sua segunda temporada e, quando fomos montar o cast para esta temporada, pensamos em falar sobre arte negra, antes mesmo de sair o tema da Primavera dos Museus. No final das contas, as coisas se casaram, porque estamos muito inseridos na questão da internet e, assim, quisemos envolver todos os públicos, inclusive as pessoas que gostam de podcasts ou vídeocasts, como é o nosso caso, e foi bem bacana agregar, nesta edição da Primavera dos Museus, o público presencial e online”, disse Renata.

Primavera dos Museus teve saldo positivo

A coordenadora afirmou que considera que a realização dos eventos relacionados à Primavera dos Museus nos espaços culturais do município foi um sucesso.

“A realização da Primavera dos Museus foi bem positiva em Volta Redonda. Conseguimos reunir públicos bem diversos nos nossos museus, algo que era um objetivo deste evento e da Secretaria Municipal de Cultura, que era ter a questão da diversidade dentro dos nossos equipamentos. O saldo foi muito positivo e conseguimos mostrar a todos que, a partir do tema ‘Museus para Todas as Pessoas’, todos podem ocupar estes espaços”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, concordou com a coordenadora e afirmou que a realização da Primavera dos Museus em Volta Redonda, além de colocar o município no cenário artístico nacional, também ajudou a criar a cultura dos museus na população.

“Como a Renata disse, o evento foi um sucesso. Conseguimos unir públicos com características diferentes, que têm a arte e a cultura nas suas variadas formas como suas paixões. Realizar a Primavera dos Museus em Volta Redonda, nos formatos presencial e online, mostra o quanto a nossa população acreditou e abraçou o conceito do evento”, afirmou o secretário.