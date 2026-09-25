Colégio Getúlio Vargas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Colégio Getúlio VargasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 25/09/2026 15:11

O Vestibular Cederj 2027/1, promovido pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas até o próximo dia 29 de outubro. Ao todo, o processo seletivo oferece mais de 7 mil vagas distribuídas em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, sendo que 219 delas são destinadas especificamente a Volta Redonda , com aulas no formato semipresencial em seis cursos diferentes, oferecidos por três das instituições de ensino superior que compõem o consórcio.

A seleção dos candidatos será composta por duas etapas principais: uma prova objetiva e uma prova de redação, ambas aplicadas no mesmo dia, marcado para 6 de dezembro de 2026. O processo é considerado uma importante porta de entrada para o ensino superior público, especialmente por oferecer cursos de licenciatura em diferentes áreas, voltados à formação de professores para atuação na educação básica.

As inscrições para o vestibular devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo seletivo, disponível no endereço www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2027-1/ . É nesse mesmo portal que os interessados podem obter informações mais detalhadas sobre os documentos necessários para a inscrição, o cronograma completo do certame e o conteúdo programático cobrado nas provas. Além disso, o edital completo do processo seletivo também está disponível para consulta e download diretamente pela internet, trazendo todas as regras, prazos e exigências do vestibular.

Em Volta Redonda, as aulas presenciais dos cursos oferecidos pelo consórcio Cederj serão ministradas no Colégio Getúlio Vargas, localizado na Rua 154, nº 783, no bairro Laranjal. A unidade funcionará como polo de apoio presencial para os estudantes que optarem pelos cursos disponíveis na cidade, seguindo o modelo semipresencial característico do Cederj, que combina atividades presenciais com conteúdos e atividades realizadas a distância.

Entre as instituições participantes, a Universidade Federal Fluminense (UFF) é responsável por três opções de curso na cidade: licenciatura em Matemática, com 30 vagas; licenciatura em Computação, com 35 vagas; e licenciatura em Administração Pública, também com 30 vagas. As vagas desses cursos são divididas entre diferentes modalidades de ingresso, contemplando candidatos na categoria de Ampla Concorrência e também aqueles que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo esta última modalidade subdividida em Ação Afirmativa — que reserva cotas para candidatos pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência — e Ampla Concorrência.

Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferece, em Volta Redonda, 54 vagas para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas e outras 30 vagas para licenciatura em Física. Assim como nos cursos da UFF, as vagas da UFRJ também contemplam diferentes formas de ingresso, incluindo Ampla Concorrência, uma modalidade específica voltada a professores da rede pública de ensino, e a modalidade via Enem, novamente dividida entre Ação Afirmativa, com sistema de cotas, e Ampla Concorrência.

Por fim, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) participa do consórcio na cidade oferecendo o curso de licenciatura em Pedagogia, com 40 vagas disponíveis. Da mesma forma que os demais cursos oferecidos pelo Cederj em Volta Redonda, as vagas de Pedagogia também são distribuídas entre as modalidades de Ampla Concorrência, ingresso destinado a professores da rede pública e a modalidade via Enem, com suas respectivas divisões entre Ação Afirmativa e Ampla Concorrência.