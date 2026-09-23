Suspeito foi levado para a Delegacia de Volta Redonda - Foto: Divulgação

Suspeito foi levado para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2026 16:31

Um homem de 38 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta terça-feira (22), no distrito de Barra Mansa , durante uma ação integrada com a Polícia Civil. O suspeito foi localizado dentro de um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para São Paulo, sendo capturado antes mesmo de conseguir deixar o estado.

Segundo a PRF, o trabalho que resultou na prisão começou a partir de uma troca de informações entre as forças de segurança. A equipe Charlie, da 7ª Delegacia da corporação, recebeu por volta das 21h45 dados repassados a partir de uma análise realizada pela Polícia Civil, que apontava a possível presença do foragido no interior do coletivo. A informação foi tratada como prioritária pelos agentes, que iniciaram imediatamente as tratativas para localizar o veículo e confirmar a suspeita.

Cerca de 30 minutos depois, por volta das 22h15, os policiais conseguiram interceptar o ônibus no km 293 da Via Dutra, no sentido São Paulo, na altura da Unidade Operacional da PRF de Floriano. A abordagem ao coletivo foi realizada de forma a garantir a segurança tanto dos demais passageiros quanto dos próprios agentes envolvidos na operação, já que não havia certeza prévia sobre eventual reação do suspeito ao ser identificado.

Durante a fiscalização de rotina, os agentes da PRF realizaram consultas aos sistemas de segurança utilizando os dados dos passageiros presentes no ônibus. Foi por meio dessa verificação que os policiais conseguiram confirmar a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com o que consta na ordem judicial, o mandado estava relacionado a uma condenação anterior do suspeito pelo artigo 157 do Código Penal, dispositivo legal que trata do crime de roubo. A confirmação da validade do documento judicial foi suficiente para que os agentes efetuassem a prisão do passageiro ainda dentro do veículo, interrompendo assim a viagem que ele fazia rumo a São Paulo.

Após a confirmação dos dados e a validação do mandado judicial, o homem recebeu voz de prisão por parte dos policiais rodoviários federais. Em seguida, ele foi retirado do coletivo e encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, unidade que ficou responsável por formalizar todos os procedimentos relacionados à ocorrência.

Na delegacia, a prisão foi devidamente registrada, e o cumprimento do mandado de prisão foi oficialmente formalizado pela autoridade policial responsável pelo caso. O suspeito permaneceu detido na unidade, à disposição da Justiça, para que fossem tomadas as providências necessárias quanto à sua transferência para o sistema prisional, onde deverá dar prosseguimento ao cumprimento da pena relacionada à condenação por roubo.

A ação é destacada pelas forças de segurança como um exemplo da eficácia do trabalho integrado entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil na localização de foragidos da Justiça, especialmente em rotas de grande circulação como a Via Dutra, frequentemente utilizada por pessoas que tentam deixar o estado do Rio de Janeiro para escapar do cumprimento de mandados judiciais.