A próxima edição é realizada no bairro Água Limpa - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

A próxima edição é realizada no bairro Água LimpaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 23/09/2026 13:34

A prefeitura de Volta Redonda vai promover, no domingo (27), entre 9h e 16h, mais uma edição da "Rua de Compras", em um trecho da Rua Rio Negro, no bairro Água Limpa. O evento levará aos moradores da região uma programação que reúne comércio, lazer, cultura e diversão para todas as idades, reforçando o calendário de ações voltadas ao fomento do comércio local e à interação entre a população e a administração municipal.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e importantes entidades ligadas ao setor comercial da cidade, entre elas a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), a Aciap (Associação Comercial Industrial e Agropastoril) e o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista). A união entre o poder público e essas instituições tem como objetivo movimentar a economia local, valorizando os comerciantes da região e, ao mesmo tempo, oferecendo à população uma opção gratuita de lazer durante o fim de semana.

Durante o evento, moradores e visitantes poderão aproveitar as promoções especiais oferecidas pelo comércio local, que costuma atrair um grande número de consumidores em busca de preços mais atrativos. Além das compras, a programação inclui uma série de atrações culturais e recreativas. Uma Feira de Artesanato deve reunir produtores e artesãos da cidade, expondo peças variadas para venda direta ao público. Também está prevista uma praça de alimentação com food trucks, oferecendo diferentes opções gastronômicas para quem passar pelo local ao longo do dia.

Outro destaque da programação é a exposição de carros antigos e motocicletas, que contará com a participação do grupo Falcões de Aço, tradicional entre os entusiastas de veículos clássicos na região do Sul Fluminense. A exposição costuma atrair curiosos e apaixonados por automobilismo, que aproveitam a oportunidade para conhecer de perto modelos raros e customizados.

A parte musical e artística do evento ficará por conta de apresentações da Banda Municipal e do Coral Municipal de Volta Redonda, grupos que representam a tradição cultural do município e que costumam animar esse tipo de evento com repertórios variados, agradando públicos de diferentes idades.

Além das atrações culturais e comerciais, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) vai promover ações recreativas e esportivas ao longo do dia, estimulando a prática de atividades físicas e o entretenimento das famílias que comparecerem ao evento. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também estará presente na "Rua de Compras", oferecendo à população serviços como aferição de pressão arterial e orientações gerais sobre saúde e prevenção.

Em relação ao trânsito, a Prefeitura informou que, durante a realização do evento, parte da Rua Rio Negro e as vias localizadas nas imediações serão interditadas para a circulação de veículos, de forma a garantir a segurança dos participantes e visitantes. A orientação da administração municipal é para que os motoristas que circulam pela região fiquem atentos à sinalização temporária que será instalada no local, bem como às alterações no fluxo de tráfego durante o horário de realização da "Rua de Compras", entre 9h e 16h deste domingo.