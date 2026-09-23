Mais de 180 procedimentos estão marcados para o mês de setembro - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Mais de 180 procedimentos estão marcados para o mês de setembroFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 23/09/2026 14:05

A Clínica dos Olhos Prefeito Marino Clinger, que fica na Ilha São João e integra a rede municipal de saúde de Volta Redonda , vai sediar mais 180 cirurgias de catarata ainda neste mês de setembro. Nesta semana, serão realizados 100 procedimentos do tipo e os outros 80 estão marcados para a próxima terça-feira, dia 29.

Com as operações deste mês, a Clínica dos Olhos ultrapassa as 500 cirurgias de catarata realizadas no local, dando continuidade ao Revi-VER – programa que contabiliza quase 30 mil procedimentos do tipo realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) desde o lançamento, em julho de 2021.

Outros procedimentos oftalmológicos

Ainda nesta semana, a Clínica dos Olhos promoveu 130 atendimentos de capsulotomias YAG Laser, para limpeza da lente, necessária em alguns casos após a cirurgia de catarata, e ainda estão previstos novos agendamentos para esse procedimento para a próxima terça-feira, dia 29.

Na quarta-feira, dia 30, haverá a implantação de 2 anéis intraestromais – técnica utilizada para regularizar e aplanar a córnea de pacientes com ceratocone – no centro cirúrgico da clínica. E no dia 6 de outubro (terça-feira), o mesmo centro cirúrgico vai receber as primeiras cirurgias de pterígio – para retirada de uma pequena membrana que cresce sobre a parte branca do olho (conjuntiva) e pode avançar em direção à córnea.

O projeto também recebeu a iniciativa 'Enxergar Além' da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). garante acesso a exames e consultas com especialistas para pessoas cegas e de baixa visão, com foco na prevenção da saúde ocular. A segunda turma do projeto, lançado em dezembro do ano passado, tem 30 pacientes no total – os primeiros 15 foram atendidos no último dia 1º de setembro. Todos passaram pela enfermagem, fizeram exames e ainda consultaram com oftalmologista.

Cirurgias no Hospital São João Batista

O Hospital São João Batista (HSJB) também vai receber um mutirão de cirurgias oftalmológicas nesta sexta-feira (25) e sábado (26). Na sexta-feira, serão realizadas 25 injeções intravítreas – procedimento que consiste na aplicação de medicamentos diretamente no interior do olho para tratar doenças da retina.

No sábado (26), estão marcadas 12 vitrectomias – cirurgia que remove o tumor vítreo (o gel transparente que preenche o interior do olho) para tratar problemas na retina e em outras estruturas do fundo do olho, além de cirurgias plásticas.

Já no dia 30 de setembro (quarta-feira), serão agendadas as cirurgias de catarata no Hospital São João Batista para pacientes com comorbidades.