Trabalho integrado entre o Nuai e a Patrulha de Proteção ao Idoso garante assistência especializada - Foto: Arquivo/Semop

Trabalho integrado entre o Nuai e a Patrulha de Proteção ao Idoso garante assistência especializadaFoto: Arquivo/Semop

Publicado 23/09/2026 14:15

A Rede de Proteção ao Idoso de Volta Redonda – formada pela atuação conjunta do Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), localizado na delegacia da Polícia Civil (93ª DP), e pela Patrulha de Proteção ao Idoso, da Guarda Municipal – registrou uma ostensiva atuação no mês de agosto. Somados os acolhimentos presenciais, monitoramentos telefônicos, apurações de denúncias e rondas preventivas, a rede contabilizou mais de 190 ações diretas voltadas à garantia dos direitos da pessoa idosa na cidade.

No braço de acolhimento e assistência técnica, o Nuai prestou atendimento a 38 idosos ao longo do mês, sendo 29 novos casos e nove acompanhamentos de pessoas já acolhidas pelo serviço. As mulheres representaram a maioria das vítimas atendidas, somando 60,5% dos casos, com maior incidência na faixa etária de 70 a 79 anos. Mais da metade dos atendimentos (52,6%) chegou ao núcleo por procura espontânea da própria vítima ou de familiares. O cenário demonstra que o serviço já é uma referência para idosos e familiares que necessitam de orientação ou enfrentam situações de violação de direitos. A violência psicológica e o abuso financeiro foram as principais formas de violência identificadas no período, com nove registros cada, correspondendo a 30% dos atendimentos.

Paralelamente aos atendimentos no Nuai, a Patrulha de Proteção ao Idoso manteve um acompanhamento contínuo no município. Ao longo de agosto, os agentes efetuaram 86 ligações diretas de monitoramento para idosos assistidos, atenderam a 36 denúncias de possíveis violações de direitos e formalizaram 14 registros de ocorrência policial.

Atuação preventiva e visitas às instituições

A atuação preventiva nos bairros também foi destaque no balanço de agosto. A Patrulha de Proteção ao Idoso realizou 31 rondas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no Centro-Dia e em polos de atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

A integração entre o Nuai, a Patrulha do Idoso e Semop reforça a estrutura de segurança pública e assistência social de Volta Redonda, garantindo resposta rápida, acolhimento humanizado e acompanhamento contínuo aos idosos em situação de vulnerabilidade ou violência no município.

Além do atendimento individualizado, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) mantém ações de conscientização voltadas à população idosa, com orientações sobre direitos, formas de violência e mecanismos de denúncia.

A participação da população é fundamental para identificar situações que muitas vezes permanecem dentro do ambiente familiar ou são praticadas por pessoas próximas às vítimas. Por isso, familiares, vizinhos e demais pessoas que tenham conhecimento de uma situação de violência devem procurar os canais da rede de proteção.

Denúncias

As denúncias de violações de direitos ou violência contra idosos podem ser feitas pelo número 197 (Nuai, na Polícia Civil - 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania).

Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).