Trabalho integrado entre o Nuai e a Patrulha de Proteção ao Idoso garante assistência especializadaFoto: Arquivo/Semop
Rede de proteção ao idoso de Volta Redonda soma mais de 190 ações de acolhimento e acompanhamento em agosto
Trabalho integrado entre o Nuai e a Patrulha de Proteção ao Idoso garante assistência especializada, rondas e monitoramento da Melhor Idade no município
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Clínica do Olhos de Volta Redonda promove novo mutirão de cirurgias de catarata com 180 procedimentos
Também estão programadas capsulotomias YAG Laser, para limpeza da lente após a cirurgia, e implantação de anéis intraestromais para tratamento da córnea
Edição de setembro da ‘Rua de Compras’ acontecerá no domingo (27), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda
Evento será das 9h e 16h, em um trecho da Rua Rio Negro, e possibilitará que moradores e visitantes aproveitem promoções do comércio local e uma programação diversificada
Biblioteca Municipal Raul de Leoni completa 71 anos com atividades culturais, educativas e de lazer em Volta Redonda
Local, que nos últimos anos passou por modernizações estruturais e no seu formato de trabalho, fica localizado em um dos principais polos de cultura do município
Prefeitura de Volta Redonda terá concurso público com 400 vagas para nível superior
Oportunidades estão distribuídas entre 19 profissões para atuação em diversos setores da administração municipal
Guarda Municipal prende homem condenado por falsificação de moeda em Volta Redonda
Ação conjunta entre o Setor de Inteligência da GMVR e a Polícia Civil identificou a entrada do veículo do suspeito no município
Escola Hilton Rocha promove Semana da Valorização da Pessoa, da Diversidade e da Inclusão 2026 em Volta Redonda
Unidade da rede municipal de Educação voltada para pessoas cegas ou com baixa visão terá atividades para incentivar a acessibilidade, a autonomia e o respeito às singularidades
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