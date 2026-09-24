Tutores podem levar para vacinar cães e gatos com idade a partir dos três mesesFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
“Conseguimos vacinar, nas duas primeiras etapas, mais de 11 mil animais, e nossa meta é chegar aos cerca de 20 mil. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda e grave, portanto, é importante que os tutores levem seus cães e gatos para garantir a proteção do animal”, frisou Silmar Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental do município.
Os pontos de vacinação desta etapa estarão distribuídos em algumas unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs): UBSF Açude I; UBSF Açude II; UBSF Vila Brasília; UBSF Mariana Torres; UBSF Retiro I; UBSF Retiro II; UBSF Vale Verde; UBSF Vila Mury; UBSF Siderlândia; UBSF Belmonte; UBSF Jd. Belmonte; UBSF Padre Josimo; e UBSF Coqueiros.
Também serão pontos de vacinação a Escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro; o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Voldac; o Cras Belo Horizonte; e o CAM (Centro de Atividades Múltiplas) Morada do Campo.
Com o objetivo de garantir a segurança de tutores, animais e também dos servidores do município que aplicarão as vacinas, a Vigilância Ambiental recomenda que os cães sejam levados com coleira, sendo recomendado o uso de focinheira para cães de grande porte; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e sempre acompanhados por um tutor adulto, para garantir a segurança tanto para os animais quanto para seus tutores.
O coordenador frisou que é importante os tutores se atentarem às próximas datas da campanha. "A raiva é uma doença muito séria e nociva tanto para os animais quanto para os seres humanos. Por isso, é importante que você, tutor, fique atento às próximas datas da nossa campanha de vacinação e leve os seus melhores amigos para serem imunizados. Isso é gesto de proteção a eles e também à sua família."
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