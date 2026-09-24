Tutores podem levar para vacinar cães e gatos com idade a partir dos três meses - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Tutores podem levar para vacinar cães e gatos com idade a partir dos três mesesFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 24/09/2026 15:14





“Conseguimos vacinar, nas duas primeiras etapas, mais de 11 mil animais, e nossa meta é chegar aos cerca de 20 mil. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda e grave, portanto, é importante que os tutores levem seus cães e gatos para garantir a proteção do animal”, frisou Silmar Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental do município.



Os pontos de vacinação desta etapa estarão distribuídos em algumas unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs): UBSF Açude I; UBSF Açude II; UBSF Vila Brasília; UBSF Mariana Torres; UBSF Retiro I; UBSF Retiro II; UBSF Vale Verde; UBSF Vila Mury; UBSF Siderlândia; UBSF Belmonte; UBSF Jd. Belmonte; UBSF Padre Josimo; e UBSF Coqueiros.



Também serão pontos de vacinação a Escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro; o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Voldac; o Cras Belo Horizonte; e o CAM (Centro de Atividades Múltiplas) Morada do Campo.



Com o objetivo de garantir a segurança de tutores, animais e também dos servidores do município que aplicarão as vacinas, a Vigilância Ambiental recomenda que os cães sejam levados com coleira, sendo recomendado o uso de focinheira para cães de grande porte; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e sempre acompanhados por um tutor adulto, para garantir a segurança tanto para os animais quanto para seus tutores. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda , por meio da Divisão de Vigilância Ambiental, promove neste sábado (26), das 8h30 às 17h, a terceira e última etapa da campanha de vacinação antirrábica. Poderão ser vacinados gatos e cães com idade a partir dos três meses.“Conseguimos vacinar, nas duas primeiras etapas, mais de 11 mil animais, e nossa meta é chegar aos cerca de 20 mil. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda e grave, portanto, é importante que os tutores levem seus cães e gatos para garantir a proteção do animal”, frisou Silmar Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental do município.Os pontos de vacinação desta etapa estarão distribuídos em algumas unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs): UBSF Açude I; UBSF Açude II; UBSF Vila Brasília; UBSF Mariana Torres; UBSF Retiro I; UBSF Retiro II; UBSF Vale Verde; UBSF Vila Mury; UBSF Siderlândia; UBSF Belmonte; UBSF Jd. Belmonte; UBSF Padre Josimo; e UBSF Coqueiros.Também serão pontos de vacinação a Escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro; o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Voldac; o Cras Belo Horizonte; e o CAM (Centro de Atividades Múltiplas) Morada do Campo.Com o objetivo de garantir a segurança de tutores, animais e também dos servidores do município que aplicarão as vacinas, a Vigilância Ambiental recomenda que os cães sejam levados com coleira, sendo recomendado o uso de focinheira para cães de grande porte; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e sempre acompanhados por um tutor adulto, para garantir a segurança tanto para os animais quanto para seus tutores.

Vacinação anterior

A primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica no município aconteceu no dia 29 de agosto. De acordo com Silmar Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental do município, 5.622 cães e gatos foram vacinados nesta primeira etapa da campanha.

Segundo Silmar, todos os procedimentos foram realizados de forma tranquila e sem nenhuma intercorrência. "Conseguimos, nesta primeira etapa, imunizar um bom número de animais, tanto no Drive-Thru, na Ilha São João, quanto em todos os pontos de vacinação, com tudo acontecendo com muita tranquilidade para os animais, seus tutores e a nossa equipe", afirmou.



O coordenador frisou que é importante os tutores se atentarem às próximas datas da campanha. "A raiva é uma doença muito séria e nociva tanto para os animais quanto para os seres humanos. Por isso, é importante que você, tutor, fique atento às próximas datas da nossa campanha de vacinação e leve os seus melhores amigos para serem imunizados. Isso é gesto de proteção a eles e também à sua família."