Atleta recebeu a homenagem no gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

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Luan Campos
A profissional de Educação Física e triatleta de Volta Redonda, Sarah Cardoso Barroso Lotif, de 33 anos, participou do Ironman 70.3 – conhecido como meio Ironman – World Championship em Nice, na França, no dia 12 de setembro. Representando o Brasil e o município, Sarah nadou um quilômetro e 900 metros, pedalou 90 quilômetros e correu os 21,1 quilômetros da competição em 6h28min08s. Ela conquistou a sua vaga para o mundial após registrar o tempo de 5h05min55s no Ironman 70.3 de Florianópolis (SC), em outubro do ano passado.

Pela dedicação e a participação no Mundial de Ironman, na França, a triatleta volta-redondense foi homenageada pela Prefeitura de Volta Redonda na manhã desta quinta-feira (24), com uma placa que destacou a coragem e o comprometimento de Sarah com o esporte, que a tornam referência a ser seguida pelos conterrâneos.

O prefeito Antonio Francisco Neto conheceu a trajetória da triatleta pelo assessor Rogério Loureiro e fez questão de agradecer, formalmente, a ela em nome de Volta Redonda.

“Sua dedicação e conquista a tornam referência para a população do município e de todo o país. É um orgulho para nós ter uma atleta de Volta Redonda se destacando do outro lado do mundo, levando o nome da nossa cidade de forma tão positiva. Parabéns pela conquista e também pela família que a incentiva. Conte conosco para crescer ainda mais no esporte”, disse Neto.

Sarah, que estava no gabinete do prefeito com a avó Maria do Carmo Cardoso, a mãe Raquel do Carmo Cardoso e o padrasto Luís Dias Neto, além do casal Rogério e Cristiane Loureiro, que a prestigiou durante a competição em Nice, ficou muito emocionada com a homenagem.

“Este é o primeiro reconhecimento público que recebo. Estou muito emocionada e agradecida. Luto muito para ser atleta, decidi me dedicar ao Ironman há um ano e quatro meses e consegui a classificação logo na estreia. E é muito importante que outras pessoas também acreditem no meu potencial. Já estou treinando para a próxima competição, o Ironman Brasil 2027 (Ironman Full – prova completa), em junho do ano que vem, e esse apoio é muito importante”, falou Sarah, reforçando os agradecimentos ao prefeito Neto, à família e aos amigos.
O que é a prova do Ironman
O Ironman Triathlon é a prova de triatlo de longa distância mais famosa e exigente do mundo, na qual os atletas completam 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida em sequência.