Atleta recebeu a homenagem no gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Pela dedicação e a participação no Mundial de Ironman, na França, a triatleta volta-redondense foi homenageada pela Prefeitura de Volta Redonda na manhã desta quinta-feira (24), com uma placa que destacou a coragem e o comprometimento de Sarah com o esporte, que a tornam referência a ser seguida pelos conterrâneos.
O prefeito Antonio Francisco Neto conheceu a trajetória da triatleta pelo assessor Rogério Loureiro e fez questão de agradecer, formalmente, a ela em nome de Volta Redonda.
“Sua dedicação e conquista a tornam referência para a população do município e de todo o país. É um orgulho para nós ter uma atleta de Volta Redonda se destacando do outro lado do mundo, levando o nome da nossa cidade de forma tão positiva. Parabéns pela conquista e também pela família que a incentiva. Conte conosco para crescer ainda mais no esporte”, disse Neto.
Sarah, que estava no gabinete do prefeito com a avó Maria do Carmo Cardoso, a mãe Raquel do Carmo Cardoso e o padrasto Luís Dias Neto, além do casal Rogério e Cristiane Loureiro, que a prestigiou durante a competição em Nice, ficou muito emocionada com a homenagem.
“Este é o primeiro reconhecimento público que recebo. Estou muito emocionada e agradecida. Luto muito para ser atleta, decidi me dedicar ao Ironman há um ano e quatro meses e consegui a classificação logo na estreia. E é muito importante que outras pessoas também acreditem no meu potencial. Já estou treinando para a próxima competição, o Ironman Brasil 2027 (Ironman Full – prova completa), em junho do ano que vem, e esse apoio é muito importante”, falou Sarah, reforçando os agradecimentos ao prefeito Neto, à família e aos amigos.
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