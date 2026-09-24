A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Volta Redonda - Foto: Cleber Silva/Smas

A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Volta RedondaFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 24/09/2026 15:34

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quarta-feira (23) a celebração de mais um grupo do Projeto Novos Horizontes. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Volta Redonda e marcou a conclusão de três meses de atividades voltadas à preparação de jovens e adultos para a inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Desenvolvido pelo Programa de Inclusão Produtiva, o Projeto Novos Horizontes trabalha com as Diretrizes do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), com objetivo de fortalecer a autonomia de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, facilitando sua inserção no mercado de trabalho formal ou em atividades empreendedoras.

Ao longo dos encontros, os participantes tiveram acesso a conteúdo que contemplaram desde elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego até postura profissional, trabalho em equipe, resgate da autoestima, inteligência emocional e planejamento para o futuro.

De acordo com a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Letícia Silvério Alves, a proposta trabalha diferentes aspectos, conforme o perfil dos participantes. Entre os jovens, o foco está principalmente na preparação para o primeiro emprego e um olhar para as oportunidades do futuro, enquanto para os adultos as atividades também abordam a reinserção no mercado de trabalho e a possibilidade de empreendedorismo.

“Durante esses três meses, os jovens aprendem sobre montagem de currículo, postura profissional, como se colocarem diante de uma oportunidade de primeiro emprego e como lidar com as questões emocionais dentro do ambiente de trabalho. Com os adultos, trabalhamos a reinserção no mercado e possibilidade de se tornarem microempreendedores”, explicou Letícia.

Além da preparação profissional, o Projeto Novos Horizontes busca ampliar perspectivas e fortalecer a confiança dos participantes para enfrentarem novos desafios. As atividades incluem debates, dinâmicas, conhecimentos gerais e atualidades, além de experiências que ajudam os alunos a conhecer diferentes possibilidades de formação e atuação profissional.

Entre os participantes da nova turma está João Gabriel Vieira Cabral, de 15 anos, morador do bairro Retiro. Para ele, a formação ajudou a ampliar os conhecimentos sobre o mundo do trabalho e a reconhecer habilidades que já possui e outras que ainda pode desenvolver.

“Fazendo esse curso, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia e também descobri algumas habilidades que eu já tinha e outras que ainda posso desenvolver. Foi uma experiência muito boa para mim e que vai me ajudar no futuro”, contou João Gabriel.

Também participante da turma, Maristér Guerra Monção, de 14 anos, destacou: “Eu quis fazer o Novos Horizontes para ter uma experiência com o mercado de trabalho. Aprendi como me comportar em uma entrevista de emprego, como fazer um currículo e como agir em um ambiente de trabalho. No futuro, pretendo ser professora, porque acho que é uma profissão muito legal.”

Para a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, o Projeto Novos Horizontes garante oportunidades de qualificação, geração de renda e inclusão produtiva. “O Projeto Novos Horizontes representa oportunidade, acolhimento, transformação e garantia de oportunidades. É gratificante acompanhar o crescimento dos participantes e perceber como eles passam a acreditar mais no próprio potencial e nas possibilidades para o futuro”, afirmou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que a iniciativa vai além da qualificação técnica. “Esse projeto abre portas e oferece ferramentas para que jovens e adultos possam buscar novas oportunidades, fortalecer a autoestima e construir novos caminhos profissionais e pessoais. Muitas vezes, uma oportunidade começa justamente quando a pessoa passa a acreditar que é capaz de fazer diferente”, disse Larissa.

Preparação para novas oportunidades

O Projeto Novos Horizontes promove novas turmas ao longo do ano, com encerramento de ciclos periodicamente. A iniciativa já alcançou centenas de moradores de Volta Redonda e integra o Programa de Inclusão Produtiva da Smas, que busca aproximar os usuários da rede socioassistencial das oportunidades de qualificação, geração de renda e acesso ao mundo do trabalho.

As atividades são realizadas nos serviços socioassistenciais da Assistência Social, incluindo os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Inclusão Produtiva (CIPs). A metodologia combina conteúdos técnicos, conhecimentos gerais, atividades em grupo e vivências que estimulam a autonomia, a autoestima e a capacidade de planejamento.

“Quando oferecemos conhecimento e preparação para o mundo do trabalho, estamos criando oportunidades para que as pessoas tenham mais autonomia, possam melhorar sua renda e construir novos projetos de vida. O Novos Horizontes trabalha justamente essa perspectiva: mostrar que existem caminhos e que cada participante tem potencial para conquistar novas oportunidades”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.