Ação reuniu usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais e comunidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
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Ação reuniu usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais e comunidade em uma manhã de acolhimento embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília
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Interessados devem se inscrever até o próximo dia 29 de outubro pela internet
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