Ação reuniu usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais e comunidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Ação reuniu usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais e comunidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 25/09/2026 15:20

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda , por meio da Divisão de Saúde Mental, realizou nesta sexta-feira (25) o evento “Em Defesa da Vida”, que marcou o encerramento das atividades do Setembro Amarelo 2026 no município. A ação aconteceu embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, reunindo usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais, comunidade e convidados.

A programação teve início com a recepção dos participantes e um café da manhã compartilhado. Na sequência, foi realizada a abertura oficial, com boas-vindas e uma reflexão sobre o significado do Setembro Amarelo, abordando a importância do acolhimento, do cuidado, do respeito, do pertencimento e da valorização da vida.

Durante o evento, o público presente pôde participar de diferentes atividades, entre elas, a dinâmica “Palavras que Acolhem”, a oficina de artes “Cores da Vida” e tendas com ações de saúde, integração e convivência.

Movimento, música e expressão

A programação também contou com a atividade de dança “Movimento pela Vida”, que proporcionou um momento de integração por meio da música, da dança e do movimento corporal.

Outro destaque foi o show “Talentos pela Vida”, que abriu espaço para que os participantes apresentassem suas habilidades e potencialidades, valorizando diferentes formas de expressão e reforçando a importância da convivência no cuidado em saúde mental.

Assia Martins, moradora do bairro Santa Cruz e usuária do Espaço de Cuidado em Saúde, afirmou que o evento foi uma oportunidade de ampliar os vínculos e participar de atividades que contribuem para o bem-estar.

“Eu tenho feito acompanhamento e tratamento no Espaço de Cuidado em Saúde e hoje estou participando dessa festa linda, onde conheci novos amigos que estão se apresentando, aproveitando a oportunidade de trabalhar não só a mente, mas também o lado físico e social”, destacou.

De acordo com a coordenadora-técnica da Divisão de Saúde Mental da SMS, Arielly Villarinho, as ações realizadas durante o mês tiveram como objetivo ampliar o diálogo sobre a preservação da vida e fortalecer o cuidado oferecido aos usuários.

“Durante todo o mês, as nossas unidades tiveram atividades específicas para que a gente pudesse abordar a questão da preservação da vida, através de dinâmicas, oficinas e salas de espera. Hoje, organizamos esse evento com os nossos parceiros para juntar a nossa equipe e os nossos usuários, ressaltando a importância da escuta, do acolhimento e da humanização no cuidado com os nossos usuários”, afirmou.