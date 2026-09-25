O caso foi registrado na 93ª DP - Foto: Divulgação/Semop

O caso foi registrado na 93ª DPFoto: Divulgação/Semop

Publicado 25/09/2026 15:14

Duas ações da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultaram na apreensão de motocicletas e na condução de suspeitos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). As ocorrências envolveram o flagrante de um adolescente realizando manobras irregulares no bairro Jardim Veneza e a localização de uma moto clonada no Aterrado.

Nesta sexta-feira (25), durante patrulhamento de rotina pela Rua Arthur Luiz Corrêa, no bairro Jardim Veneza, uma equipe da GMVR visualizou uma Honda CG Titan 160cc vermelha sendo conduzida sem placa e emitindo barulho excessivo.

Ao realizarem a abordagem, os agentes constataram que o condutor era um adolescente de 17 anos e, portanto, não habilitado. O jovem não portava qualquer documento de identificação pessoal ou do veículo. A motocicleta apresentava sinais característicos de utilização em manobras conhecidas como “grau”, como a rabeta raspada, além de estar sem retrovisores e sem placa, infrações grave e gravíssima de trânsito, respectivamente. Enquanto a falta da placa também é considerada crime.

Durante a fiscalização, um dos agentes em apoio relatou que, no dia anterior, o mesmo jovem havia passado ao lado de uma viatura da GMVR buzinando em tom de deboche. Questionado sobre a posse do veículo, o menor afirmou que o proprietário atual costumava emprestar a moto para ele, mesmo sabendo que era menor de idade.

O adolescente foi conduzido à 93ª DP para o registro da ocorrência e adoção dos trâmites legais. Foram lavradas as autuações referentes a todas as infrações observadas, e a motocicleta foi removida para o pátio da GMVR. Na delegacia, ele foi autuado por fato análogo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo liberado em seguida.

Inteligência identifica moto clonada no Aterrado

Em outra ação realizada na manhã de quinta-feira (24), uma operação conjunta entre o Setor de Inteligência da GMVR e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de uma moto clonada no bairro Aterrado.

As equipes foram alertadas de que uma Yamaha Fazer 250 preta circulava pelo bairro, enquanto outro veículo com a mesma placa rodava simultaneamente em São Gonçalo, região Metropolitana do estado. Com auxílio de câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), agentes localizaram o automóvel estacionado na Rua Primeiro de Maio e aguardaram a chegada do condutor.

Durante a abordagem, o homem, de 20 anos, alegou ter comprado o veículo há cinco meses em uma agência de veículos e disse que tentava regularizá-lo. No entanto, apresentou documentos em nome de terceiros e não tinha comprovantes de transferência. Na inspeção, os guardas verificaram que os sinais identificadores da moto estavam fora do padrão de fábrica.

O caso foi registrado na 93ª DP. A motocicleta ficou apreendida pela Polícia Civil para perícia e o condutor prestou depoimento como envolvido, sendo liberado em seguida. Não obtivemos reposta da defesa do suspeito.