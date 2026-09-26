Em drogas, havia na bolsa 167 sacolés de maconha, 35 pedras de crack, 31 cápsulas de cocaína, 14 sacolés de ice e seis frascos de loló. - Divulgação 28BPM

Em drogas, havia na bolsa 167 sacolés de maconha, 35 pedras de crack, 31 cápsulas de cocaína, 14 sacolés de ice e seis frascos de loló.Divulgação 28BPM

Publicado 26/09/2026 13:29

Um jovem foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu neste sábado (26) no bairro Dom Bosco.



Segundo a Polícia Militar, durante a ação, os agentes realizaram buscas na residência do suspeito e encontraram uma bolsa com diversos tipos de drogas e equipamentos utilizados na comunicação.



Dentro da bolsa havia 167 sacolés de maconha, 35 pedras de crack, 31 cápsulas de cocaína, 14 sacolés de ice e seis frascos de loló. Os policiais também apreenderam dois rádios comunicadores, uma base para rádio e um aparelho celular.



O jovem e todo o material recolhido foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada.



De acordo com a PM, o suspeito permaneceu preso e vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



A identidade do jovem não foi divulgada. Até a publicação da reportagem, um segundo envolvido não havia sido localizado. Na sexta-feira (25), outro caso de tráfico foi registrado em Volta Redonda , com dois homens presos no bairro São Sebastião.

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