Em drogas, havia na bolsa 167 sacolés de maconha, 35 pedras de crack, 31 cápsulas de cocaína, 14 sacolés de ice e seis frascos de loló.Divulgação 28BPM
Segundo a Polícia Militar, durante a ação, os agentes realizaram buscas na residência do suspeito e encontraram uma bolsa com diversos tipos de drogas e equipamentos utilizados na comunicação.
Dentro da bolsa havia 167 sacolés de maconha, 35 pedras de crack, 31 cápsulas de cocaína, 14 sacolés de ice e seis frascos de loló. Os policiais também apreenderam dois rádios comunicadores, uma base para rádio e um aparelho celular.
O jovem e todo o material recolhido foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada.
De acordo com a PM, o suspeito permaneceu preso e vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A identidade do jovem não foi divulgada. Até a publicação da reportagem, um segundo envolvido não havia sido localizado.
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