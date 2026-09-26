Suspeitos tentaram fugir durante a abordagem, mas foram alcançados pelos policiais.Reprodução IG 28 BPM

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Jannaina Costa
Dois homens foram presos por suspeita de tráfico e associação para o tráfico de drogas na sexta-feira (25), no bairro São Sebastião, em Volta Redonda.
A ação foi realizada por policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM). Segundo a corporação, os agentes observaram uma movimentação que estaria relacionada ao tráfico de drogas e realizaram um cerco na região.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir durante a abordagem, mas foram alcançados pelos policiais.
Na ação, foram apreendidos 39 pinos de cocaína, uma tira de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 145 em espécie.
Os dois homens foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a polícia, eles permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
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