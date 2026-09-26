Suspeitos tentaram fugir durante a abordagem, mas foram alcançados pelos policiais.Reprodução IG 28 BPM
Dois homens são presos por tráfico de drogas em Volta Redonda
Policiais do 28º BPM apreenderam 39 pinos de cocaína, maconha, celulares e dinheiro durante ação no bairro São Sebastião
Volta Redonda encerra com sucesso a programação da 20ª Primavera dos Museus
Evento realizado entre os dias 21 e 25 deste mês contou com a participação de público diverso e ajudou a colocar o município no cenário artístico nacional
Volta Redonda encerra programação do Setembro Amarelo com evento de valorização da vida
Ação reuniu usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais e comunidade em uma manhã de acolhimento embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília
Guarda Municipal de Volta Redonda flagra adolescente não habilitado em moto usada para ‘dar grau’ e apreende veículo clonado
Operações de fiscalização reforçam o combate a manobras perigosas, perturbação do sossego e adulteração de veículos no município
Vestibular Cederj 2027/1 oferece 219 vagas para seis cursos semipresenciais em Volta Redonda
Interessados devem se inscrever até o próximo dia 29 de outubro pela internet
Volta Redonda celebra a conclusão de mais uma etapa do Projeto Novos Horizontes
Cerimônia na Câmara Municipal marcou o encerramento de mais um ciclo de preparação de jovens e adultos para o mundo do trabalho
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