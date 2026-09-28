Animal indicou imóvel em obras durante patrulhamento - Foto: Divulgação

Animal indicou imóvel em obras durante patrulhamentoFoto: Divulgação

Publicado 28/09/2026 18:11





Segundo a Polícia Militar, agentes da 3ª Companhia do BAC realizavam patrulhamento na comunidade quando o animal apresentou sinal de alerta em um dos imóveis que estavam sendo utilizados como referência durante a varredura. A reação da cadela chamou a atenção dos policiais, que decidiram concentrar as buscas naquele ponto específico, seguindo o protocolo padrão adotado pela corporação em ações com apoio canino.



A partir da indicação de Kitana, a equipe realizou uma busca mais detalhada no local apontado pelo animal e conseguiu localizar o material que estava escondido no imóvel em obras. De acordo com o registro da ocorrência elaborado pelos policiais, foram recolhidas diversas porções de maconha, além de material em pó, ambos distribuídos em diferentes embalagens e tamanhos, sugerindo que a droga estava preparada para ser comercializada em pontos de venda na região. Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam drogas e outros materiais durante uma ação no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda , no domingo (27). O patrulhamento contou com o auxílio da cadela farejadora Kitana, que indicou uma casa em obras durante o trabalho de vasculhamento realizado pela equipe na região.Segundo a Polícia Militar, agentes da 3ª Companhia do BAC realizavam patrulhamento na comunidade quando o animal apresentou sinal de alerta em um dos imóveis que estavam sendo utilizados como referência durante a varredura. A reação da cadela chamou a atenção dos policiais, que decidiram concentrar as buscas naquele ponto específico, seguindo o protocolo padrão adotado pela corporação em ações com apoio canino.A partir da indicação de Kitana, a equipe realizou uma busca mais detalhada no local apontado pelo animal e conseguiu localizar o material que estava escondido no imóvel em obras. De acordo com o registro da ocorrência elaborado pelos policiais, foram recolhidas diversas porções de maconha, além de material em pó, ambos distribuídos em diferentes embalagens e tamanhos, sugerindo que a droga estava preparada para ser comercializada em pontos de venda na região.

Mercadoria apreendida



Ainda segundo o levantamento realizado pelos agentes, também foram encontradas cinco porções de pó envoltas em fita isolante, um método frequentemente utilizado por integrantes do tráfico para embalar entorpecentes de forma a dificultar a identificação e facilitar o transporte ou a ocultação do material em caso de fiscalização.



Além das drogas, a ação resultou na apreensão de outros itens que chamaram a atenção da equipe policial. Entre eles, estava uma capa de colete balístico, item normalmente associado ao aparato de proteção utilizado por integrantes de organizações criminosas durante confrontos ou ações armadas. Também foi encontrada uma gandola camuflada na cor verde, peça de vestuário com característica militar frequentemente utilizada por membros de facções para se camuflarem durante deslocamentos em áreas de mata ou em confrontos com forças de segurança.



Completando o material apreendido durante a operação, os policiais recolheram ainda dois aparelhos celulares, sendo um modelo iPhone 7 e outro iPhone 8, que poderão ser utilizados como fonte de informações adicionais para a investigação sobre a atuação do tráfico de drogas naquela comunidade.



Com base no volume e no tipo de material apreendido, a Polícia Militar estima que a ação tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 20,1 mil ao tráfico de drogas que atua na região do bairro Padre Josimo, um valor considerado significativo para o comércio ilegal de entorpecentes praticado localmente.



O caso foi devidamente registrado na delegacia de Volta Redonda, unidade responsável por conduzir os procedimentos cabíveis relacionados à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas diretamente a essa ação específica, já que nenhum suspeito foi localizado no imóvel durante a busca realizada pelos policiais do BAC com apoio da cadela farejadora.