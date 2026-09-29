Ação foi conjunta entre Sedcon, Procon-RJ e CREF1 - Foto: Divulgação

Ação foi conjunta entre Sedcon, Procon-RJ e CREF1Foto: Divulgação

Publicado 29/09/2026 17:12

Três academias foram interditadas em Volta Redonda após uma fiscalização conjunta identificar irregularidades nos estabelecimentos. A operação reuniu a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ) e o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), em uma ação que buscou verificar as condições de funcionamento dos estabelecimentos na cidade.

A ação foi realizada após denúncias encaminhadas ao conselho profissional responsável pela fiscalização da área de Educação Física. Entre as irregularidades encontradas pelas equipes estavam problemas relacionados à presença e à regularização de profissionais de Educação Física nos estabelecimentos, questões de segurança, acessibilidade e o cumprimento das normas de proteção ao consumidor previstas na legislação.

Em uma das academias fiscalizadas, segundo as informações divulgadas sobre a operação, não havia sequer um profissional de Educação Física presente no momento em que a fiscalização teve início, o que já configura uma irregularidade grave frente às normas do setor. As equipes também encontraram estabelecimentos que não possuíam registro junto ao CREF1 e que funcionavam sem a presença de um responsável técnico, além de identificar situações em que seria necessária a presença de um segundo profissional para acompanhar ambientes que não possuem visibilidade entre si, medida de segurança prevista para evitar acidentes durante a prática de exercícios físicos.

A fiscalização também apontou irregularidades diretamente relacionadas à segurança dos frequentadores dos estabelecimentos. Entre os problemas identificados estavam a ausência de desfibrilador semiautomático, equipamento fundamental em casos de emergências cardíacas durante a prática esportiva, e também a falta do certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros, documento obrigatório para o funcionamento regular de qualquer estabelecimento comercial. Em um dos locais fiscalizados, foi constatada ainda a ausência do alvará de funcionamento, documento básico exigido pelo poder público municipal.

No campo da acessibilidade, as equipes de fiscalização encontraram outros problemas relevantes, como a falta de banheiro adaptado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de locais cujo acesso era feito exclusivamente por meio de escadas, sem qualquer alternativa de rampa ou elevador que garantisse a acessibilidade universal ao espaço.

Já em relação à defesa do consumidor, as equipes verificaram outras irregularidades comuns em fiscalizações desse tipo. Foram encontrados produtos expostos para venda sem a devida identificação de preços, ausência de cartazes obrigatórios do Procon-RJ, que normalmente trazem informações sobre direitos do consumidor, e a falta de um exemplar físico do Código de Defesa do Consumidor à disposição dos frequentadores, documento que deve estar acessível em estabelecimentos comerciais conforme a legislação vigente.

Diante do conjunto de irregularidades identificadas, as três academias deverão permanecer interditadas até que ocorra a regularização de todas as pendências apontadas pelas equipes de fiscalização, sendo necessária ainda a autorização formal do Procon-RJ para que os estabelecimentos possam retomar suas atividades normalmente.

A divulgação da fiscalização gerou ampla repercussão nas redes sociais nos dias seguintes à operação. Entre os principais questionamentos feitos por internautas estava justamente a ausência dos nomes das três academias interditadas no material oficial divulgado sobre a ação, o que gerou dúvidas e especulações entre os usuários das redes sociais sobre quais estabelecimentos teriam sido alvo da fiscalização.

Também houve manifestações favoráveis à realização da operação, com diversos usuários defendendo a importância de ações como essa para verificar o cumprimento das normas de segurança e de funcionamento por parte de academias e profissionais da área de Educação Física. Por outro lado, outros comentários questionaram a quantidade de exigências impostas aos estabelecimentos, bem como a própria atuação dos órgãos fiscalizadores envolvidos na operação.

Além disso, houve pedidos de internautas para que operações semelhantes de fiscalização sejam realizadas em outros segmentos e tipos de serviços oferecidos à população, não se restringindo apenas ao setor de academias e atividades físicas.

Profissionais da área de Educação Física também participaram ativamente das discussões geradas nas redes sociais. Enquanto parte deles defendeu publicamente a realização da fiscalização e a necessidade de cumprimento das normas estabelecidas pelo conselho profissional, outros fizeram críticas à atuação do CREF1, levantando questões relacionadas às condições de trabalho, aos valores de remuneração da categoria e aos custos envolvidos na manutenção do registro profissional junto ao conselho.

Até o momento, as informações divulgadas oficialmente sobre a operação não identificam os nomes das três academias interditadas em Volta Redonda. Dessa forma, eventuais nomes de estabelecimentos citados ou sugeridos por usuários nas redes sociais não devem ser tratados como confirmação oficial dos locais que foram, de fato, alvo da fiscalização conjunta.