Projeto concluiu ciclo de atividades com viagem de estudantes do Ciep Toninho Marques à capital - Foto: Divulgação/Semapred

Projeto concluiu ciclo de atividades com viagem de estudantes do Ciep Toninho Marques à capitalFoto: Divulgação/Semapred

Publicado 30/09/2026 15:38

Um dia de conhecimento e lazer. Essa foi a terça-feira (29) para um grupo de estudantes do Ciep Toninho Marques, de Volta Redonda , em visita à cidade do Rio de Janeiro. O passeio marcou o encerramento de mais um ciclo do projeto Protagonismo na Juventude, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred). O objetivo do projeto é criar condições aos jovens para a construção de projetos de vida.

“Esse projeto trabalha a escolha dos jovens, desses adolescentes, para que eles possam pensar o futuro através da sua realidade, do seu contexto familiar. Foi uma experiência inesquecível para todos eles. Esse é um dos pilares da prevenção. A Semapred está mantendo seu compromisso com a população da cidade de Volta Redonda”, explica Vinícius Silva, diretor-técnico da Semapred.

O passeio levou os estudantes ao Planetário do Rio, na Gávea, onde os jovens tiveram uma manhã de diversão e conhecimento sobre astronomia e ciência. Depois foi a vez de curtir as águas da Praia de Copacabana, reforçando a socialização entre eles.

A estudante Maria Eduarda elogiou o passeio e contou como participar do projeto melhorou seu dia a dia. “A viagem foi incrível, foi maravilhoso. Curtimos muito no ônibus, tivemos algumas aulas, conhecemos várias coisas no planetário. Todos da Semapred são sempre muito educados, tentam atender tudo que pedimos, e o projeto mudou muito o meu pensamento, o meu dia a dia, na comunicação, sobre me abrir mais com as pessoas me reconhecer mais, olhar mais pra mim, e aprender de certa forma como lidar com os problemas do cotidiano.”

Esse resultado é fruto da execução do projeto, que contribui para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão dos jovens sobre as possibilidades de construção de autonomias, além de possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo de informações, conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e competências.

A diretora-adjunta do Ciep Toninho Marques, Adriana Borges dos Santos, agradeceu pela parceria da Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas com a unidade da rede estadual de ensino. “A Semapred tem contribuído para o desenvolvimento dos nossos alunos. A troca de experiência, o carinho que a equipe tem com nossos jovens, faz toda a diferença e tem proporcionado muitas expectativas para o futuro deles.”

Fortalecimento da convivência familiar e comunitária

O Protagonismo da Juventude conta com encontros semanais desenvolvidos no ambiente escolar, que consolidam a importância da socialização, comunicação e expressão das emoções, fazendo uso de discussões temáticas através de técnicas e dinâmicas de grupo, como rodas de conversas, por exemplo.

Os adolescentes participam de oficinas que estimulam a socialização e reflexões comuns em grupo (como o exercício de escolhas, as diferentes formas de lidar com as situações vivenciadas, regras de convivência em sociedade, etc.) e a troca de experiências para que os mesmos, a partir daí, possam construir o próprio projeto de vida.

“A finalidade do Protagonismo na Juventude é construir ferramentas que contribuam para que os jovens e seus familiares tenham a percepção de si e do outro, falem sobre preconceitos, violências, drogas, habilidades de vida e aprimoramento de recursos que auxiliem nas tomadas de decisão diante de possíveis desafios”, concluiu a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão.