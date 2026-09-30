Companhia consolida na região como unidade especializada no combate ao crime organizado - Foto: Divulgação/3ª Cia BAC

Companhia consolida na região como unidade especializada no combate ao crime organizadoFoto: Divulgação/3ª Cia BAC

Publicado 30/09/2026 15:57

Inaugurada há cerca de 40 dias, a 3ª Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC), sediada no bairro Roma, em Volta Redonda , segue acumulando números expressivos no combate ao crime organizado no Sul Fluminense e Costa Verde. Desde a sua inauguração, ocorrida no dia 20 de agosto de 2026, a 3ª Cia contabiliza a apreensão de mais de 68 quilos de entorpecentes, a retirada de sete armas de fogo de circulação e a prisão de 11 criminosos.

A estrutura regional - fruto de parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado do Rio de Janeiro - foi projetada para dar suporte tático e rápido aos 20 municípios que integram o 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA). O faro apurado dos cães farejadores (K-9) tem sido o diferencial estratégico para localizar esconderijos de entorpecentes, armas e munições em áreas de difícil acesso e imóveis abandonados pela região.

Mais de 68 kg de drogas e armas apreendidas

Ao longo de pouco mais de um mês de operações contínuas, os policiais militares e os cães da 3ª Cia do BAC retiraram de circulação um total de 68,086 kg de drogas, com destaque para mais de 47 kg de maconha e 18 kg de cocaína. Na sequência, foram 2,5 kg de crack; 16g de skank; 10g de haxixe; 271 frascos de loló e 115 tubos de lança-perfume.

Foram retiradas de circulação sete armas de fogo, sendo três pistolas .380, duas pistolas 9mm, uma pistola .40 e um revólver cal. 38, além de uma réplica de arma de fogo. Além disso, 11 rádios comunicadores foram apreendidos e 11 pessoas foram presas ou apreendidas.

Atuação decisiva em Volta Redonda e região

As operações com emprego dos cães farejadores resultaram em flagrantes marcantes na região. Em uma das ações mais recentes em Volta Redonda, no bairro Três Poços, a equipe do BAC apreendeu, nessa terça-feira (29), 105 porções de maconha, 520 de crack, 34 frascos de lança-perfume e 60 de loló escondidos em um imóvel desocupado em um conjunto residencial. Um prejuízo ao tráfico de drogas estimado em R$ 16,5 mil.

Outras operações de destaque foram registradas nos bairros Roma, Belo Horizonte e Dom Bosco, além de incursões de apoio operacional em municípios vizinhos, como Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Itatiaia.

Segurança regional e investimento de impacto

Para o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, a consolidação dos resultados em apenas 40 dias de funcionamento confirma o acerto no investimento da sede do batalhão na cidade.

“Quando trabalhamos para trazer a sede do BAC para Volta Redonda, no bairro Roma, sabíamos do impacto positivo que isso traria para toda a nossa região. Essa estrutura fortalece o trabalho das forças de segurança, sufoca o tráfico de drogas e retira armas das ruas, trazendo mais segurança para os moradores de Volta Redonda e de todo o Sul Fluminense e Costa Verde. Não medimos esforços para investir e vamos continuar apoiando as forças de segurança”, destacou Neto.

Estrutura de ponta

A 3ª Cia do BAC conta com localização estratégica à margem da Rodovia Presidente Dutra. A unidade possui setor administrativo, dormitórios, bloco veterinário, canil e área para treinamento de apoio ao Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, atendendo às demandas dos batalhões de Volta Redonda (28º BPM), Barra do Piraí (10º BPM), Angra dos Reis (33º BPM), Resende (37º BPM) e da 2ª CIPM (Paraty).