Companhia consolida na região como unidade especializada no combate ao crime organizadoFoto: Divulgação/3ª Cia BAC
3ª Cia do BAC completa 40 dias com 11 presos, armas retiradas das ruas e mais de 68 kg de drogas apreendidas
Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães se consolida na região como unidade especializada no combate ao crime organizado
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Obras do programa Minha Casa, Minha Vida no Morada do Campo alcançam 96% de conclusão
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Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção à Drogas concluiu ciclo de atividades com viagem de estudantes do Ciep Toninho Marques à capital
Três academias são interditadas após fiscalização em Volta Redonda
Ação conjunta de Sedcon, Procon-RJ e CREF1 encontrou irregularidades como falta de profissional de Educação Física e ausência de desfibrilador
Atenção Primária leva atendimento domiciliar a moradores de áreas rurais de Volta Redonda
Equipes das UBSFs atendem pacientes com dificuldade de locomoção e de localidades de difícil acesso, garantindo cuidado próximo de casa
Hospital do Retiro recebe certificação Diamante por excelência no atendimento a pacientes com AVC
Reconhecimento é o nível mais alto do Projeto Angels e destaca a qualidade e agilidade da assistência prestada pela unidade
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