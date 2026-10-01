Modalidades fazem parte do calendário de disputas da edição deste ano do Jevre - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Modalidades fazem parte do calendário de disputas da edição deste ano do JevreFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 01/10/2026 17:05

Nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (Smel) tem inserido no programa de competições dos Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) algumas modalidades esportivas que têm se tornado muito populares entre o público-alvo da competição: as crianças e adolescentes que representam as suas instituições de ensino.

Modalidades como o Beach Tennis e o Teqball já reuniram, somente na edição deste ano, um total de 95 estudantes em emocionantes partidas válidas pelo Jevre, que é uma das principais competições esportivas estudantis da região Sul Fluminense.

Beach Tennis

Nessa quarta-feira (30), foram realizadas, na Arena Emirados, no bairro Aero Clube, as partidas de Beach Tennis. De acordo com os organizadores, este é o terceiro ano em que o esporte integra o programa de disputas do Jevre. Ao todo, 50 atletas/alunos de 10 escolas participantes mostraram o seu talento nas quadras da arena, que é parceira da competição.

Raul Victorino, assessor técnico da Smel e coordenador do Jevre, falou sobre a satisfação da secretaria em ter a modalidade sendo disputada novamente nos Jogos Estudantis. “Já é o terceiro ano que temos as disputas do Beach Tennis no Jevre. Cresceu o número de participantes no naipe feminino e tivemos um dia com boas disputas dentro das quadras”, contou o coordenador.

Teqball

O Teqball, popularmente conhecido como “Futmesa”, é um esporte muito praticado entre atletas profissionais nos seus momentos de aquecimento para jogos, treinamentos e lazer, e que também caiu no gosto dos estudantes nas escolas e também no dia a dia.

Segundo dados da Smel, 45 estudantes participaram de emocionantes disputas, que foram realizadas recentemente na Arena Esportiva Profº Paulo Camargo de Melo, no bairro Aterrado.

“O Teqball é uma recreação para os profissionais e decidimos adaptar ele para a disputa dos Jogos Estudantis, pois notamos que as escolas estão utilizando estes jogos de forma recreativa com os alunos. Elas estão adaptando mesas de Tênis de Mesa e de outros formatos, e os alunos estão gostando muito. A prova disso foi a grande adesão dos estudantes às disputas do Jevre”, disse Raul Victorino.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou que a inserção de modalidades populares no programa de competições do Jevre é uma forma que a Smel encontrou de atrair cada vez mais a participação dos estudantes para o evento e também estimular a prática do esporte entre eles.

“Estamos sempre acompanhando as novidades relacionadas ao mundo esportivo. Tanto o Beach Tennis quanto o Teqball são esportes que definitivamente ‘caíram no gosto’ da garotada. Percebemos este movimento e, assim, nos últimos anos, temos optado por inserir estas modalidades no Jevre. Assim, estimulamos a prática esportiva de forma saudável e organizada e também proporcionamos aos nossos estudantes mais saúde e qualidade de vida”, destacou Rose Vilela.