Modalidades fazem parte do calendário de disputas da edição deste ano do JevreFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Jogos Estudantis de Volta Redonda reúnem 95 alunos/atletas em disputas de Beach Tennis e Teqball
Modalidades que se tornaram populares entre crianças e adolescentes fazem parte do calendário de disputas da edição deste ano do Jevre
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Secretaria de Defesa Animal e Guarda Municipal de Volta Redonda resgatam animais em situação de maus-tratos no Aterrado
Cadela e gato estavam trancados sem água e comida há cerca de 15 dias em imóvel insalubre na Avenida Sete de Setembro; caso foi registrado na 93ª DP
Professores da rede municipal de Volta Redonda são reconhecidos no III Prêmio Professora Maria Aparecida Silva Ferreira
Premiação busca identificar, valorizar e divulgar experiências pedagógicas transformadoras; vencedores representarão o município em etapa regional
3ª Cia do BAC completa 40 dias com 11 presos, armas retiradas das ruas e mais de 68 kg de drogas apreendidas
Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães se consolida na região como unidade especializada no combate ao crime organizado
Obras do programa Minha Casa, Minha Vida no Morada do Campo alcançam 96% de conclusão
Procedimentos no novo conjunto habitacional entraram na sua reta final; local contará com câmeras interligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp)
Volta Redonda encerra ciclo do Protagonismo na Juventude com passeio ao planetário e à Praia de Copacabana, no Rio
Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção à Drogas concluiu ciclo de atividades com viagem de estudantes do Ciep Toninho Marques à capital
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