A primeira visita foi marcada por atividades de interação e recreação - Foto: Cleber Silva/Smas

A primeira visita foi marcada por atividades de interação e recreaçãoFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 02/10/2026 14:11

Brincadeiras e a presença de um convidado de quatro patas fizeram parte da rotina dos idosos do Centro-Dia para Pessoas Idosas José Conrado, em Volta Redonda , na última quarta-feira (30/9). Bali, cão da raça Golden Retriever do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar (PMERJ), participou da implantação do Programa de Suporte Assistido por Cães (PSAC), que passará a realizar atividades uma vez por mês na unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

A primeira visita foi marcada por atividades de interação e recreação. Os idosos conversaram e participaram de brincadeiras que estimularam a movimentação e a convivência com o cão. Em uma das atividades, uma bola de fisioterapia foi passada por cima da cabeça dos participantes, em um exercício de mobilidade que ganhou a participação do Bali.

Outra brincadeira colocou os idosos ainda mais próximos do animal: os participantes passaram pequenos petiscos de colher em colher até chegar à boca do cão. Na caça ao tesouro, esconderam ração ou petiscos para que o Bali usasse o olfato para encontrar o “tesouro”.

A programação também incluiu momentos de escuta ativa e conversa sobre assuntos atuais. A proposta é estimular a participação dos idosos, criar oportunidades de troca e proporcionar momentos de lazer e descontração a partir da interação com o animal.

A coordenadora do Centro-Dia para Pessoas Idosas José Conrado, Rosilene Pisaneschi, destacou a participação dos usuários na primeira atividade. “A chegada dos cães foi um momento muito especial para os nossos idosos. Eles participaram das atividades, conversaram, brincaram, dançaram e interagiram com os animais. É uma experiência que promove alegria, aproxima as pessoas e proporciona momentos de carinho e atenção. Teremos esse encontro uma vez por mês, o que será muito positivo para os nossos usuários”, disse.

Bem-estar, autoestima, autonomia e fortalecimento de vínculos

O Programa de Suporte Assistido por Cães é uma modalidade de apoio que utiliza a presença dos cães em encontros de entretenimento e recreação. No Centro-Dia, as visitas mensais têm como objetivos proporcionar acolhimento, convivência, interação social e momentos de lazer, favorecendo a autoestima, a expressão afetiva e o fortalecimento de vínculos.

A capitã-veterinária Vivian Gomes Ferreira de Almeida, lotada no BAC, explicou que o trabalho faz parte dos serviços assistidos por cães oferecidos pela unidade. “Nós temos cães de faro de armas, drogas e explosivos e temos cães de terapia, que fazem esse trabalho também em escolas e até no Lar Acolhedor, aqui em Volta Redonda. A gente faz o tratamento assistido por cães para crianças neurotípicas. Esse projeto de hoje procura melhorar o bem-estar, a autonomia e a autoestima desses idosos e ajudá-los a interagir melhor. O cão é uma excelente ferramenta para essa terapia. Às vezes, tem algum idoso que não quer vir ou não quer participar de alguma atividade e, quando tem um cão junto, isso anima ele a querer participar”, afirmou.

A cada encontro, a equipe do BAC poderá desenvolver diferentes atividades de interação com os idosos, respeitando o ritmo e o interesse dos participantes. O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou que a iniciativa amplia as possibilidades de interação e convivência oferecidas aos idosos.

“A presença dos cães cria uma oportunidade diferente de interação. É uma atividade que envolve afeto, diversão e convivência e que pode estimular a participação e aproximar as pessoas. Com os encontros mensais, os idosos terão regularmente esse momento de convivência”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou que a iniciativa complementa o trabalho desenvolvido pela unidade. “O trabalho realizado no Centro-Dia busca oferecer aos nossos idosos atendimento, convivência, participação e bem-estar. A chegada dos cães proporciona uma experiência diferente, que pode estimular a socialização, fortalecer vínculos e contribuir para momentos de lazer e descontração. É uma iniciativa que vem para somar ao trabalho desenvolvido pela equipe”, destacou.