Investigação será conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Volta Redonda - Foto: Reprodução

Investigação será conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Volta RedondaFoto: Reprodução

Publicado 01/10/2026 17:45

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil após perseguir e agredir uma mulher de 67 anos em Volta Redonda . A prisão ocorreu nesta quarta-feira (30), durante uma ação de policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município, responsável por conduzir a investigação desde o momento em que o caso chegou ao conhecimento das autoridades.

Segundo a Polícia Civil, o homem teria seguido a vítima enquanto ela caminhava por uma rua da cidade, proferindo ameaças contra ela durante o trajeto. A situação chamou a atenção de quem passava pelo local, mas foi a filha da mulher quem tentou intervir diretamente ao perceber o que estava acontecendo com a mãe. De acordo com os agentes responsáveis pela apuração do caso, no entanto, a tentativa de intervenção não surtiu o efeito esperado, já que o suspeito teria avançado contra a idosa e a agredido fisicamente mesmo diante da presença da filha.

Após o episódio de perseguição e agressão, a vítima optou por procurar diretamente a Delegacia de Atendimento à Mulher para relatar formalmente o ocorrido às autoridades policiais. A partir do boletim de ocorrência registrado, os policiais da unidade especializada iniciaram as buscas pelo suspeito, dando início a um trabalho de investigação que envolveu tanto levantamentos de inteligência quanto ações de monitoramento para tentar localizar o paradeiro do homem apontado como autor das agressões.

Com o avanço das diligências, os agentes da Deam conseguiram, enfim, localizar o suspeito e efetuar sua prisão em flagrante, colocando fim à situação de perseguição enfrentada pela vítima nos dias anteriores. Ainda conforme as informações repassadas pela Polícia Civil, o homem foi formalmente autuado por uma série de crimes relacionados ao caso, entre eles perseguição, lesão corporal, ameaça e difamação, enquadramentos que refletem a gravidade e a repetição das condutas atribuídas a ele contra a vítima.

As investigações conduzidas pela equipe da Deam apontaram ainda que o suspeito já possuiria um histórico anterior de perseguições contra outras pessoas, o que reforça, segundo a Polícia Civil, um padrão de comportamento que já vinha sendo observado mesmo antes do episódio que resultou na prisão. De acordo com a apuração policial, o caso envolvendo a mulher de 67 anos teria começado a partir de uma relação profissional entre os dois, já que a vítima teria contratado o suspeito para a realização de um serviço de pedreiro em sua residência.

Segundo o que foi levantado pelos investigadores, foi justamente a partir desse contato inicial, motivado pela prestação do serviço contratado, que o comportamento do suspeito em relação à vítima teria se transformado, evoluindo para um quadro de perseguição e ameaças que culminou na agressão física registrada nesta semana. A Polícia Civil não detalhou, até o momento, quanto tempo se passou entre a contratação do serviço e o início das condutas de perseguição relatadas pela vítima à Deam.

O homem permanece preso à disposição da Justiça, enquanto a investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Volta Redonda deve seguir em andamento para apurar com mais profundidade o histórico de comportamento do suspeito, verificando se existem outras possíveis vítimas de episódios semelhantes de perseguição e ameaça atribuídos a ele ao longo do tempo. Não tivemos resposta da defesa do suspeito.