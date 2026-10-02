Bairros Jardim Belmonte, Vila Rica/Três Poços, Ilha Parque e Sessenta receberão atividades do projeto - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Bairros Jardim Belmonte, Vila Rica/Três Poços, Ilha Parque e Sessenta receberão atividades do projetoFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/10/2026 16:25 | Atualizado 02/10/2026 16:27





Com atrações pensadas para toda a família, o Palco Sobre Rodas terá apresentações sempre das 19h às 22h ao longo dos quatro dias de programação. Na segunda-feira (5), o projeto chega ao bairro Jardim Belmonte, com atividades programadas para a Rua Cecília Meireles. No dia seguinte, terça-feira (6), será a vez do público do Vila Rica/Três Poços aproveitar a programação, que acontecerá na Rua Érica Berbet, nº 5, tendo como referência o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, ponto conhecido pelos moradores da região. Entre os dias 5 (segunda-feira) e 8 (quinta-feira) de outubro, os bairros Jardim Belmonte, Vila Rica/Três Poços, Ilha Parque e Sessenta, em Volta Redonda , receberão as apresentações gratuitas do projeto itinerante Palco Sobre Rodas, iniciativa que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e tem realização do Blog Minuto Cultural, com patrocínio da Light e apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ).Com atrações pensadas para toda a família, o Palco Sobre Rodas terá apresentações sempre das 19h às 22h ao longo dos quatro dias de programação. Na segunda-feira (5), o projeto chega ao bairro Jardim Belmonte, com atividades programadas para a Rua Cecília Meireles. No dia seguinte, terça-feira (6), será a vez do público do Vila Rica/Três Poços aproveitar a programação, que acontecerá na Rua Érica Berbet, nº 5, tendo como referência o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, ponto conhecido pelos moradores da região.

Programação



A programação segue na quarta-feira (7), com apresentações marcadas para a praça principal do bairro Ilha Parque, espaço já utilizado anteriormente para outras atividades culturais e comunitárias na região. Encerrando o ciclo desta semana de apresentações, na quinta-feira (8) o Palco Sobre Rodas chega ao bairro Sessenta, com atividades programadas para a Praça dos Ex-Combatentes, encerrando assim mais uma etapa do projeto itinerante pela cidade.



Em sua quarta temporada, o Palco Sobre Rodas reúne duas peças teatrais, apresentações musicais, artes circenses, ilusionismo, ventriloquia, palhaçaria e atividades recreativas voltadas para toda a família, buscando oferecer uma programação cultural diversificada e acessível para moradores de diferentes idades e perfis ao longo de toda a temporada do projeto.



Para que os espetáculos artísticos possam acontecer nas diferentes localidades contempladas pela programação, o projeto conta com uma carroceria adaptada, que funciona como um verdadeiro palco itinerante, permitindo que as apresentações cheguem diretamente às comunidades sem a necessidade de uma estrutura fixa. A estrutura montada sobre a carroceria conta ainda com um telão de LED de oito metros, equipamento que proporciona ao público uma experiência visual diferenciada durante as apresentações musicais, teatrais e demais atrações programadas para cada noite do projeto.

Temporada completa



O Palco Sobre Rodas está atualmente em sua quarta temporada, iniciada no mês de agosto deste ano, com programação prevista para se estender até o mês de dezembro. Ao longo de todo esse período, o projeto deve levar cultura de forma totalmente gratuita para cerca de 70 bairros diferentes de Volta Redonda, aproximando as atrações artísticas das comunidades locais e promovendo, dessa forma, a ocupação cultural de praças, quadras esportivas e outros espaços públicos espalhados pela cidade.



A iniciativa, que já se consolidou ao longo de suas quatro edições, representa uma importante ferramenta de democratização do acesso à cultura em Volta Redonda, especialmente para moradores de regiões mais afastadas do centro da cidade, que muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar equipamentos culturais tradicionais, como teatros e centros de eventos. Ao levar o palco itinerante diretamente às praças e espaços públicos dos bairros, o projeto Palco Sobre Rodas aproxima a arte e o entretenimento do dia a dia da população, criando momentos de lazer e convivência comunitária ao longo dos meses de programação previstos até o fim do ano.