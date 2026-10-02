Bairros Jardim Belmonte, Vila Rica/Três Poços, Ilha Parque e Sessenta receberão atividades do projetoFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
Com atrações pensadas para toda a família, o Palco Sobre Rodas terá apresentações sempre das 19h às 22h ao longo dos quatro dias de programação. Na segunda-feira (5), o projeto chega ao bairro Jardim Belmonte, com atividades programadas para a Rua Cecília Meireles. No dia seguinte, terça-feira (6), será a vez do público do Vila Rica/Três Poços aproveitar a programação, que acontecerá na Rua Érica Berbet, nº 5, tendo como referência o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, ponto conhecido pelos moradores da região.
A programação segue na quarta-feira (7), com apresentações marcadas para a praça principal do bairro Ilha Parque, espaço já utilizado anteriormente para outras atividades culturais e comunitárias na região. Encerrando o ciclo desta semana de apresentações, na quinta-feira (8) o Palco Sobre Rodas chega ao bairro Sessenta, com atividades programadas para a Praça dos Ex-Combatentes, encerrando assim mais uma etapa do projeto itinerante pela cidade.
Em sua quarta temporada, o Palco Sobre Rodas reúne duas peças teatrais, apresentações musicais, artes circenses, ilusionismo, ventriloquia, palhaçaria e atividades recreativas voltadas para toda a família, buscando oferecer uma programação cultural diversificada e acessível para moradores de diferentes idades e perfis ao longo de toda a temporada do projeto.
Para que os espetáculos artísticos possam acontecer nas diferentes localidades contempladas pela programação, o projeto conta com uma carroceria adaptada, que funciona como um verdadeiro palco itinerante, permitindo que as apresentações cheguem diretamente às comunidades sem a necessidade de uma estrutura fixa. A estrutura montada sobre a carroceria conta ainda com um telão de LED de oito metros, equipamento que proporciona ao público uma experiência visual diferenciada durante as apresentações musicais, teatrais e demais atrações programadas para cada noite do projeto.
O Palco Sobre Rodas está atualmente em sua quarta temporada, iniciada no mês de agosto deste ano, com programação prevista para se estender até o mês de dezembro. Ao longo de todo esse período, o projeto deve levar cultura de forma totalmente gratuita para cerca de 70 bairros diferentes de Volta Redonda, aproximando as atrações artísticas das comunidades locais e promovendo, dessa forma, a ocupação cultural de praças, quadras esportivas e outros espaços públicos espalhados pela cidade.
A iniciativa, que já se consolidou ao longo de suas quatro edições, representa uma importante ferramenta de democratização do acesso à cultura em Volta Redonda, especialmente para moradores de regiões mais afastadas do centro da cidade, que muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar equipamentos culturais tradicionais, como teatros e centros de eventos. Ao levar o palco itinerante diretamente às praças e espaços públicos dos bairros, o projeto Palco Sobre Rodas aproxima a arte e o entretenimento do dia a dia da população, criando momentos de lazer e convivência comunitária ao longo dos meses de programação previstos até o fim do ano.
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