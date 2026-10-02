Câmeras de monitoramento cooperaram com a prisãoFoto: Divulgação/Semop
Homem é preso após vandalismo e dano ao patrimônio público em Volta Redonda
Suspeito foi localizado minutos após ser flagrado por câmeras de monitoramento do Ciosp, no bairro Aterrado
Homem é preso após vandalismo e dano ao patrimônio público em Volta Redonda
Suspeito foi localizado minutos após ser flagrado por câmeras de monitoramento do Ciosp, no bairro Aterrado
Advogado de Volta Redonda é nomeado para Observatório Nacional das Eleições 2026 da OAB
Caio Oliveira Chicarino de Carvalho representará a região de Volta Redonda e Barra Mansa; ele também assina capítulo em livro sobre o STF
Palco Sobre Rodas divulga programação de apresentações culturais gratuitas de 5 a 8 de outubro em Volta Redonda
Bairros Jardim Belmonte, Vila Rica/Três Poços, Ilha Parque e Sessenta receberão atividades do projeto itinerante durante a semana
Mãe de bebê prematuro destaca importância do Banco de Leite de Volta Redonda no desenvolvimento do filho
Letícia Laffitte agradeceu a dedicação das profissionais da unidade no apoio para que ela conseguisse amamentar e às doadoras de leite humano
Melhor Idade do Centro-Dia para Pessoas Idosas de Volta Redonda participa de atividades com cão do BAC
Ação com Golden Retriever do Batalhão de Ações com Cães da PM marcou a implantação do Programa de Suporte Assistido por Cães, que terá encontros mensais
Homem é preso por perseguir e agredir mulher de 67 anos em Volta Redonda
Suspeito, contratado como pedreiro pela vítima, foi localizado pela Deam após ameaçá-la na rua e agredi-la quando a filha tentou intervir
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.