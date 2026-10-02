Câmeras de monitoramento cooperaram com a prisão - Foto: Divulgação/Semop

Câmeras de monitoramento cooperaram com a prisãoFoto: Divulgação/Semop

Publicado 02/10/2026 18:20

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por dano ao patrimônio público na noite desta quinta-feira (1º), em Volta Redonda . A prisão aconteceu no bairro Aterrado, minutos após o suspeito praticar atos de vandalismo que foram registrados pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

A ocorrência foi atendida por agentes do Serviço Integrado de Segurança Pública, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Por volta das 22h37, operadores do Ciosp flagraram o homem na esquina da Avenida Paulo de Frontin com a Avenida Integração.

Segundo as imagens registradas pelo sistema de monitoramento, o suspeito usava camisa vermelha e calça preta quando jogou lixo no meio da Avenida Paulo de Frontin, bloqueando a passagem de veículos. Na sequência, ele arrancou um poste que sustentava uma placa de sinalização com a indicação dos nomes das avenidas.

Depois de cometer o ato de vandalismo, o homem deixou o local a pé e seguiu em direção à Avenida Amaral Peixoto, no Centro. As características do suspeito foram repassadas em tempo real pelos operadores do Ciosp às equipes que estavam nas ruas.

Com as informações, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública iniciaram as buscas pelo homem. Ele foi localizado e abordado enquanto seguia em direção ao bairro Jardim Amália.

Durante a abordagem, o suspeito não conseguiu justificar o ato de vandalismo. Ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Na unidade policial, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.

A placa de sinalização que havia sido retirada foi recuperada e deverá ser reinstalada no local.

Monitoramento auxiliou na prisão

A ação também destacou o trabalho do sistema de vigilância eletrônica da Prefeitura de Volta Redonda. O monitoramento por câmeras funciona 24 horas e é integrado às equipes que atuam nas ruas.

Por meio das imagens, os operadores conseguem identificar ocorrências e situações de anormalidade e repassar as informações em tempo real para os agentes responsáveis pelo atendimento. No caso registrado no Aterrado, as características do suspeito ajudaram as equipes a localizá-lo poucos minutos após o ato de vandalismo.