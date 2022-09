Nove torneiras dos banheiros e 23 lâmpadas já foram furtadas este ano, com prejuízo de R$ 3 mil - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 21/09/2022 14:17

Volta Redonda - O Estádio da Cidadania tem sido alvo de pequenos furtos e atos de vandalismo. No local, que funciona como complexo municipal de saúde - abrigando policlínica, ótica, fisioterapia e a clínica de imagem - eventuais frequentadores têm furtado torneiras dos banheiros, lâmpadas e até rolos de papel higiênico. De acordo com levantamento da administração do estádio, somente este ano, o prejuízo ultrapassa os R$ 3 mil e tem sido rotineiro.

“Já tivemos nove torneiras dos banheiros e 23 lâmpadas furtadas, além de inúmeros rolos de papel higiênico levados. Nós não conseguimos flagrar porque esses furtos acontecem dentro do banheiro, principalmente o feminino. Essas pessoas se valem da privacidade para poder cometer crimes. Chegam a fechar o registro. E são torneiras de boa qualidade, mais caras”, lamentou o administrador do Estádio da Cidadania, Milton Alves de Faria.

A estimativa é que cerca de 3 mil pessoas passem pelo Estádio da Cidadania diariamente. Em dia de jogos, o movimento naturalmente aumenta. No entanto, segundo Milton, os crimes costumam ser registrados no dia a dia.

O administrador pediu a colaboração dos usuários para fazer denúncias, caso presenciem alguma ocorrência do tipo. Os flagrantes podem ser denunciados à administração do estádio, à Guarda Municipal de Volta Redonda (153) ou à Polícia Militar.

“Nós pedimos que a população colabore, porque este é um patrimônio público. Não é só pelo dinheiro, mas pelo prejuízo que isso causa aos frequentadores do estádio. Aqui buscamos fazer de tudo para oferecer um bom atendimento à população, este é o nosso dever. Por isso, a gente pede que caso a pessoa flagre alguma situação como essa, avise a administração do estádio, a Guarda Municipal (153) ou até mesmo a Polícia Militar (190)”, solicitou Milton.