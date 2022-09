Homem foi flagrado no Santo Agostinho, dirigindo sem capacete e agentes perceberam embriaguez, confirmada por exame no IML - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 20/09/2022 15:01

Volta Redonda - Durante ação da Operação “VR em Ordem”, realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), um homem foi preso por dirigir uma motocicleta embriagado. O fato aconteceu durante fiscalizações entre os dias 11 e 20 deste mês, em toda a cidade. Além disso, 12 veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal por irregularidades diversas.

Foram quatro automóveis e oito motocicletas com as seguintes infrações: sem placas; condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH); sem capacete; estacionar bloqueando garagens, impedindo moradores de saírem de suas casas, após denúncia feita ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); conduzir veículos com sinais de embriaguez e estacionar em cima de calçada, bloqueando a passagem.

Na terça-feira (13), os agentes foram verificar uma denúncia feita ao Ciosp, de que havia uma motocicleta fazendo manobras perigosas no bairro Retiro. O veículo foi flagrado e removido ao Depósito Público, possuindo inclusive um dispositivo de metal instalado na parte traseira do veículo, geralmente usada para fazer faíscas ao tocar o asfalto.

No domingo (18), por volta das 23h, um homem foi flagrado no bairro Santo Agostinho conduzindo uma moto sem capacete e, ao ser abordado, os agentes perceberam o hálito com odor etílico, andar cambaleante e fala desconexa. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi confirmada a alcoolemia, e levado em seguida à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde recebeu voz de prisão.

“As forças de segurança contam com a ajuda do cidadão, através das denúncias feitas à Central de Atendimento Único (CAU), por meio dos números 156, 153 e 190, que transfere a reclamação ao setor pertinente para a solução mais rápida. Estamos avançando cada vez mais na segurança pública”, afirmou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.