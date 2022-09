Policiais estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram homem em atitude suspeita - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/09/2022 15:49

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM detiveram na manhã deste domingo (18) um suspeito de ser “olheiro” do tráfico de drogas no bairro Três Poços, em Volta Redonda. No registro da ocorrência, os policiais informaram que estavam em patrulha pelo bairro quando avistaram um homem com atitude suspeita, na Rua 2. Assim que avistou os policiais, o suspeito tentou fugir, correndo entre as casas, mas foi cercado e detido pelos agentes.

O homem de 21 anos foi revistado pelos policiais, que encontraram um radiotransmissor - comumente usado pelo tráfico de drogas - um celular e uma carteira de trabalho. Os policiais militares informaram na ocorrência que o homem prontamente confessou que trabalhava como “visão” (vigia) para o tráfico local, que seria dominado pela facção TCP (Terceiro Comando Puro). O suspeito foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia, onde foi feito registro da ocorrência. Após prestar depoimento, o homem foi autuado por crimes relacionados ao tráfico de drogas, e foi liberado para responder em liberdade. O celular dele foi apreendido para averiguações.