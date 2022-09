Homem foi encaminhado para a Deam, onde foi autuado e preso por lesão corporal e injúria, dentro da lei Maria da Penha - Arquivo

Homem foi encaminhado para a Deam, onde foi autuado e preso por lesão corporal e injúria, dentro da lei Maria da Penha Arquivo

Publicado 19/09/2022 15:26

Volta Redonda - Um homem foi preso na tarde deste domingo (18), no Jardim Mariana, por policiais militares do 28o Batalhão da PM, por agressão doméstica contra a companheira. Os policiais foram até o local verificar uma denúncia de briga doméstica repassada ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Chegando no endereço, foram recebidos pelo agressor, que afirmou aos policiais que ele e a companheira haviam tido uma briga, mas que “estaria tudo resolvido”.

No registro da ocorrência, os policiais afirmaram que sentiram que a vítima aparentava “estar assustada e coagida”. Os agentes pediram então para conversar com a mulher, que disse aos policiais que “nada estava resolvido”, e que o homem já a havia agredido na quinta-feira passada (15). A vítima informou ainda que havia registrado queixa contra o companheiro na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), pedindo inclusive medida protetiva, que ainda não havia sido deferida pela autoridade judiciária. Segundo a mulher, as agressões não haviam cessado desde então, foi quando ela entrou em contato com o Ciosp pedindo a intervenção da Polícia Militar.

O casal foi encaminhado à Deam, onde prestaram depoimento e foi feito exame de corpo de delito na mulher, o que confirmou as agressões. O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal e injúria, dentro da Lei Maria da Penha, e permaneceu preso.